Hokej dokáže Slovensko sjednotit. Můžeme mít i další medaile, věří Šatan

Byl to nejlepší výkon Slováků na olympiádě?

Nejlepší na turnaji!

Miroslav Šatan

Dokázal jste si užít závěr zápasu?

Hodně jsme se radovali. Myslel jsem, že pokud vyhrajeme, bude to drama o gól a do poslední vteřiny. Jakmile jsme ale dali třetí gól, vypadalo to nadějně. Mohli jsme si oddechnout a závěr jsme si mohli vychutnat.

Nevzpomněl jste si na olympiádu ve Vancouveru 2010? Tam jste slibně rozehranou partii o bronz se spoluhráči ztratili?

Seděl jsem nahoře na tribuně a měl jsem to v hlavě. Ale hráči byli tehdy tak mladí, že si to snad ani nemohli pamatovat (usměje se).

Na co jste nejvíc pyšný?

Na mladé mužstvo a to, že jsme se sem dostali jako kvalifikanti. Ještě loni v posledním zápase kvalifikace jsme nevěděli, jestli budeme hrát na olympiádě. Tenhle úspěch má hodnotu pro fanoušky, ale i pro hráče, fanoušky a celý slovenský hokej.

Co se s ním bude dít dál?

Myslím, že se minimálně znovu zvedne zájem o hokej. Přinese nové mladé hráče a trošku víc pozornosti do celého našeho sportu. Hokej dokáže sjednotit Slovensko. Věřím, že lidé doma si tuhle chvíli užijí. V minulosti se různí funkcionáři snažili ukázat, že jsou součástí úspěchu. Chtěli pomoct, ale nevydařilo se to. Teď budou mít i politici další příležitost se ukázat.

Dva góly v duelu o bronz vstřelil teenager Juraj Slafkovský. Napadlo vás, že takhle mladý jste zářil na olympiádě v Lillehammeru i vy?

Na olympiádě jsem hrál v devatenácti už po draftu, Juro ho má teprve před sebou a tyhle výkony mu jen pomůžou. Paralel je ale dost. Také jsme tehdy hráli kvalifikaci, také jsem jako nejmladší hráč mužstva dal nejvíc gólů a výrazně pomohl týmu. Jurovi držím palce. Věřím, že bude mít skvělou kariéru v NHL.

Posune olympijská medaile i jeho spoluhráče?

Myslím, že to posune všechny! Máme dva mladé hráče, kteří na svůj věk mají úžasné schopnosti (Slafkovský a Nemec). Věřím, že se to ukáže na draftu a draft 2022 bude nejúspěšnější pro Slovensko za posledních deset let. Věřím, že tenhle úspěch nastartuje slovenský hokej.

Vy jste byl člen slavné generace, ale olympijskou medaili pro Slovensko získala až tato parta. Co vy na to?

Je to úžasný úspěch a věřím, že je to start nové generace a nových hráčů, kteří v budoucnu dosáhnou ještě dalších úspěchů a medailí. Snad je tohle jen startovací bod.

Reprezentaci vzkřísil kanadský trenér Craig Ramsay. Jak to s ním bude dál?

Teď o takových věcech úplně mluvit nebudeme. Smlouvu má do konce sezony a povede tým i na mistrovství světa. Nemyslím, že teď je čas debatovat o takových věcech.

A co jste mu po zápase řekl?

Oba jsme ocenili výkon mužstva. Bylo neuvěřitelné, jak kluci zahráli. Přestříleli jsme silného soupeře, nepustili jsme ho do velkých šancí. Náš výkon se v průběhu turnaje zlepšoval a myslím, že to byl náš nejlepší zápas.