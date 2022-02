Hokejový národ Pešánovi nevěří. Ale je čestné kontrakt dodržet, říká Antoš

„Za sebe říkám, že pokud máte reprezentačního trenéra, tak nevidím jediný důvod nedodržet smlouvu, když se jedná o dobu určitou,“ uvedl Antoš s odkazem na kontrakt, který Pešánovi vyprší po světovém šampionátu ve Finsku.

Svazový šéf Tomáš Král už měsíc před olympijským turnajem hlásil, že nejde jen o umístění, ale jestliže by Pešán nedovedl tým do čtvrtfinále, bylo by to „hodně špatné“. Co má tedy následovat, když reprezentace do čtvrtfinále nedošla?

„Vidím to tak, že k odvolání dojde, protože už to bylo prakticky vyřčeno. Vůbec jsem nepochopil, že někdo dával dopředu takové mantinely,“ myslí si Antoš.

Vnímáte to tak, že by trenér Pešán měl být odvolán?

Vnímám, že všichni touží po tom, aby Pešána odvolali. Hokejový národ mu nevěří. V tuhle chvíli je pro uklidnění situace odvolání pochopitelné, ale pokud má trenér dvouletý kontrakt, tak je čestné jej dodržet. I když chápu, že se poprvé nepostoupilo do čtvrtfinále a je to na zvážení lidí, kteří nesou zodpovědnost.

A myslíte, že Pešána odvolají?

Po slovech Tomáše Krále se nedá očekávat, že se teď něco změní a Pešán zůstane. Nyní už se to bude těžko brát zpátky. Nejsem zastáncem velkých trenérských změn, na druhou stranu už je nutná, protože došlo k nějaké formě nátlaku. Já tohle nemám moc rád a je mi jedno, kdo na lavičce je.

Milan Antoš

Když jste se zmínil o oné nevíře hokejového národa, vy byste Pešánovi ještě na mistrovství světa věřil?

Nevěřil, ale tam je složité, že on má funkcí víc. Proto říkám, že je na zvážení, jestli situaci nevyřešit tak, že se kontrakt dokončí. Nedává smysl ho z jedné funkce odvolat, když pak bude kontrolovat budoucího kouče jako šéftrenér.

Rozumím...

Pokud to nefunguje, tak odvolat trenéra a nechat mu další funkci na svazu je zcestné, to je blbost. Je potřeba udělat radikální změnu kompletně. I výkonný výbor se musí zamyslet. Když tam sedí několik let a nefunguje to, tak to není jen o Pešánovi. I když výsledky jsou především jeho zrcadlem. Uzrál čas na výměnu, ale jak říkám, nemám je rád, kór těsně před vypršením kontraktu.

Co ukázal Pešánův výběr v Pekingu, jak byste turnaj zhodnotil?

To je strašně čerstvé. Líbil se mi zápas s Ruskem, celkově i přístupem hráčů. Je to ale o jednom zápase, a ten se nepovedl. Nebylo to úplně ideální.

Jak na vás vystoupení českých hokejistů působilo?

Naskakuje mi coubertinovské heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, které se naplnilo jasně. Nikdo nic nevynechal, hráči se snažili. Nebudeme hledat drobné chyby, které tam jsou. Když to vezmu s nadhledem, měli jsme nejkrásnější dresy a všichni jsou se vším spokojení, ale nevyhráli jsme za tři body.

Turnaj začal trápením s Dány...

Zápas s Dánskem jsme nezvládli. Hráli fakt dobře, kdežto my se trochu hledali. Dva zápasy jsme následně vyhráli, ty se povedly a byly bojovné. Byli to hodně silní soupeři na naší úrovni. Ale čekalo se, že na té vlně budeme pokračovat v předkole.

Co jste očekával vy?

Asi stejně jako všichni, že to bude složité. Nicméně jsem neočekával, že to bude takhle jednostranné, tahali jsme za kratší konec provazu. Švýcaři ukázali, proč je jejich liga vstupní branou pro NHL. Naprosto přesně předvedli, co české extralize chybí - rychlost, agresivitu, neustálé souboje jeden na jednoho.“

Co rozhodlo?

Zlomový byl gól na 2:1. Mužstvo pomaloučku ztrácelo naději a glanc, přestávalo věřit, že se dá ještě něco dělat. Už se do toho nebyli schopní dostat. Najednou byli méně agresivní než Švýcaři, kteří v každý moment volili správná řešení, skvěle drželi puk v pohybu, kdežto my chodili do brzdy, takže oni nás i snadněji trefovali.

Přitom se stejným soupeřem Češi hráli už ve skupině. Co bylo nyní jiné, jak to, že byl souboj v předkole tak jednostranný?

Švýcaři hráli dobře i v prvním zápase, podle mě to bylo podobné. Ale v kvalifikaci ještě v něčem o trochu přidali. Ať to bylo vedení puku, agresivita, rychlejší napadání... My na to nebyli schopní reagovat. Oni měli ještě něco v kapse, my už ne.

Co to vypovídá o českém hokeji?

Propadli jsme se mimo elitní pětku někam do skupiny 6-10. Musíme si zvykat, že zápasy s Dánskem i se Švýcarskem budou vyrovnané a budou to boje, které rozhodnou detaily.

Myslíte, že se to může v blízké době změnit?

Nevěřím, že se něco změní a že budeme hrát jiný hokej. Dlouhodobě vidíme, že to není ono.