Tři nuly a pak... Myslel jsem na spoustu věcí a začal se klepat, líčil Karlík

Peking (Od našeho zpravodaje) - O něm i o Tereze Voborníkové trenéři říkají, že jejich úkolem v Pekingu je učit se a okoukávat, co se dá, aby to za čtyři roky na hrách v Miláně zužitkovali. Pro Mikuláše Karlíka je to každopádně náramná biatlonová škola. Nejprve si prošel v sobotu peklem při větrné smršti ve štafetě, načež ve vytrvalostním závodě po třech vynulovaných položkách střílel o první desítku. Jenže... třikrát nedal.