Tři chyby, ale sedmý nejrychlejší běh. Obrovská motivace, říká Karlík

Mikuláši, jak to dneska hodnotíte?

Jak to říct... Jsem spokojený s celkovým výsledkem. Kdybych to věděl před závodem, tak určitě řeknu super.

Ale mohlo to být ještě o dost lepší…

Po ležce jsem to asi zamýšlel střelecky trochu výš. Nechtěl jsem třikrát chybovat, navíc jsem pak docela vykapal v tom třetím kole, protože po těch třech trestných okruzích to bylo těžké. Ale jako jo, nemůžu být zklamaný z 28. místa na olympiádě.

Věděl jste, že když zastřílíte stojku čistě, můžete jet o medaili?

Jo, věděl.

Znervóznilo vás to?

Dneska musím říct, že mi to tolik do hlavy nestouplo, naopak mi to dodalo sebevědomí. Kluci mi hlásili, že jedu na úrovni s Tarjeiem (Böem, nakonec třetím), který taky střílel ležku čistě. Tak jsem si říkal, že je to dobrý, byl jsem vyklidněný, že s nimi dokážu jet.

Tak co se stalo?

Nebyl jsem v nějakém fyzickém presu, že bych na stojce mlel z posledního, ale holt to chtělo udělat víc jako v tréninku. Držet tu střelbu v rytmu, jenže po dvou třech ranách přišel výpadek, začal jsem se třást, lovit rány, a to bylo špatně, to byla cesta do pekel.

V běhu jste ale zaznamenal sedmý nejrychlejší čas. To do vás musí vlít spoustu optimismu, když víte, že když se trefíte, klidně můžete o medaile bojovat, ne?

Rozhodně, tohle je obrovská motivace, když víte, že vás brzdí jen pár ran na střelnici. I když, jasně, ono se řekne pár ran, že se jednou trefím, ale ono je fakt těžké zajet perfektní závod se dvěma nulami.

Co k tomu chybí?

Roky zkušeností, dřina, automatismus na střelnici, musím se s tím naučit pracovat. Ještě to nemám vychytané, ale o to větší motivace do další práce to pro mě je. Hlavně s tou hlavou na střelnici. Musím dělat, co mám, najít ten recept, abych takhle dokázal závodit.

Mohla na střelnici hrát nějakou roli i nadmořská výška? Že vás třeba víc vyčerpala, než jste si myslel?

To nevím, jestli bylo úplně tím. Spíš jak už jsem v tom posledním kole nemohl (přitom měl stále 15. nejrychlejší čas), tak nevím, jestli jsem se na trati předtím nepřecenil a zbytečně první dvě kola nepřepálil. Ale zdálo se mi, že naopak, ve druhém kole jsem dokonce maličko před střelnicí zvolnil a snažil se vyvážet... Tak nevím. Přišlo mi, že jsem tam přijel fakt v pohodě, ale zbytečně jsem se soustředil na každou ránu, to bylo špatně.

I tak je z toho slušná pozice pro nedělní stíhací závod.

Jo, zatím je to pěkná pozice, na stíhačku se určitě těším, je to fajnový kontaktní závod. Navíc pro mě v této sezoně první, tak jsem rád, že to vyšlo tady. Když už někde, tak právě tady.