Držet se Niskanena? Nedopadlo by to dobře, říká Novák. Bojuje se stravou

Michale, měl jste aspoň z běhu o něco lepší pocit než po patnáctce klasicky, kde jste vyloženě trpěl?

Jojo, naštěstí to bylo lepší než při patnáctce, ale pořád je to náročné a pořád nejsem ve své kůži.

Čím to je? Únavou? Nadmořskou výškou?

Úplně nevíme, kde přesně je problém. Roli samozřejmě hraje nadmořská výška, ale jsou i další okolnosti jako třeba stravování, které tady není úplně energeticky vydatné. Necítím se prostě úplně zdravý.

Co vám v místní stravě chybí?

Na jednu stranu to není ani chutné, ale je z toho i cítit, že ať si vyberu cokoliv, co je v nabídce, tak se nemůžu pořádně najíst. Cítím, že jsem energeticky vysátý, že mi jídlo energii nedodá. Takže mi chybí plnohodnotná strava, je to umělé, divné.

Na svém úseku jste měl chvíli za sebou olympijského šampiona Iiva Niskanena, který vás ale jen minul. Nešlo se s ním držet?

Nenene, já jsem ho ani nechtěl držet, jel jsem, jako bych ho vůbec nevnímal, protože nejsem v dobrém rozpoložení a kdybych se ho snažil držet, nedopadlo by to dobře. Takhle se mi aspoň povedlo držet tempo pod kontrolou a v závěru trochu zrychlit, udělat si malý náskok na Japonce.

Nejste jediný, kdo má s nadmořskou výškou a dalšími věcmi problém. Dalo se v přípravě udělat něco jinak?

V přípravě jsme udělali opravdu všechno, co se dalo. Dělali jsme vědecky ověřené věci, takže úplně nevím. Taková je situace. Je možné, že lidi, kteří jsou založení spíš rychlostně, mají v nadmořské výšce jeden den dobrý a druhý úplně propadák. To je třeba i můj případ. Plus asi nedokážu úplně regenerovat jako třeba Bolšunov.

Teď máte dva dny před týmovým sprintem. Jakým způsobem se dá výkonnost zvednout?

Já upřímně nechtěl jet ani štafetu - vzhledem k mému stavu. Ale je to týmový závod, takže určitá povinnost a samozřejmě i radost. Ale bylo by pro mě lepší, kdybych si odpočinul, protože na tým sprint se těším a myslím, že s Luďkem i tak máme šanci.

Takže vám těch pár dní odpočinku pomůže?

No já bych potřeboval alespoň týden.

Jaká bude vaše taktika? Spíš rozložit síly?

Jednoznačně rozložit síly, akorát tam budou i Rusové nebo Finové, kteří budou určitě chtít tahat už od prvního nebo druhého úseku. Takže očekávám, že to bude spíš tempové a že do tým sprintu nastoupí i distanční závodníci, a ne jen čistokrevní sprinteři.

Cílem zůstává postup do finále?

To je pořád cíl. A samozřejmě umístění do šestého místa. Dostat se do finále není úplně jednoduché, takže když postoupíme, bude to základ.