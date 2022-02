Ta pátá rána už byl extrém. Jak si Krčmář pročistil hlavu a střílel o top 6

Po posledním, desátém výstřelu českého reprezentanta trenér Ondřej Rybář na střelnici vykřikl „Néé“ a zlomil záda do velkého záklonu, aby si ulevil.

„Kdybych nemusel spěchat zpátky na trať, asi bych takové gesto předvedl taky,“ zasmál se po závodě Krčmář.

V závodě, kde čistá střelba byla docela ojedinělým jevem, zasáhl předtím devět terčů a až ten poslední při stojce nezbělal.

„Čtyři centrové rány a pak mu ta poslední takhle uletí,“ litoval kouč.

Kdyby neuletěla, mohl v cíli atakovat umístění okolo 6. místa a netřeba dodávat, že takový výsledek by náramně vzpružil morálku mužského týmu.

„Střílel jsem tu stojku docela v tempu, ale ta pátá rána už byl extrém,“ bilancoval Krčmář. „Měl jsem ji odložit a prodýchnout. Jenže občas vás to strhne. Nebyla to chyba ve stylu ‚to jsem ale jouda‘, ale chyba v zápalu boje. I když Ondra Rybář mě za tu ránu nepochválí.“

Pobyt na trestném kolečku jej vystrčil z první desítky, přesto v něm sprint zanechal diametrálně odlišné pocity než úterní vytrvalostní závod, v němž obsadil s pěti ranami mimo terče až 59. místo.

V úterý večer se za svůj výkon fanouškům na Twitteru dokonce omluvil. „Cítil jsem, že jsem jim nedal to, co jim mám dávat. Že jsem k tomu závodu nepřistoupil, jak jsem měl. Jako bych to nebyl já. Jako bych ho vyhodil do vzduchu. To mě štvalo.“

Fanoušci reagovali s pochopením a snažili se jej naladit do pozitivna. Ale moc reakcí si nepřečetl.

„Po napsání toho příspěvku jsem radši vypnul sociální sítě a do dneška mám nastavenou jen minutu na den,“ vysvětloval.

Ale omluva příznivcům byla jen jednou kapitolou Krčmářova usilovného čištění hlavy.

Po úterním závodě nemohl usnout, a tak ještě ve dvě hodiny ráno posílal kouči Rybářovi dlouhý mail, v němž se snažil vypsat ze svých pocitů. „Aby trenér věděl, co vše se mi honí v hlavě.“

Stejný mail poslal i psychologovi Petru Žídkovi.

A navrch napsal své rodině: „Jsem OK, ale teď potřebuju být sám se sebou a projít si tím sám.“

S Rybářem druhého dne obsah mailu rozebírali. Psycholog mu odepsal: „Jsem tam myslí s tebou.“ I taková reakce ho povzbudila. Stejně jako fotbalová Sparta a její pohárové vítězství 2:0 nad Slávií.

Krčmář je náruživým sparťanem, a tak si ve středu nenechal na počítači ujít ani přenos zápasu, končící ve dvě v noci čínského času.

„Trenér mi říkal, ať se na to vykašlu a jdu spát, ale mně to nedalo. A protože tu kvůli večerním závodům mám posunutý režim a vstávám až v deset dopoledne, nevadilo to. Řekl jsem jsem si pak, že si z houževnatosti sparťanských kluků vezmu příklad.“

Rybář zároveň vytáhl mužský tým k Čínské zdi, zhruba 600 metrů od areálu. Tedy, Čínské zdi... „Je to jen pár balvanů a z kovových konstrukcí postavené věže, zblízka nic moc, ale zdálky to nasvícené vypadá dobře,“ glosoval Mikuláš Karlík.

Pravda, měli kvůli tomu i průšvih. Karlík dal fotografii z imitace zdi na Instagram a ta neušla pozornosti čínských strážců olympijských pravidel.

„Dostali jsme od organizátorů černý puntík, že se tam (mimo olympijskou bublinu) kvůli covidovým opatřením chodit nesmí a máme zůstávat v areálu,“ líčil Krčmář.

Přesto si výlet pochvaloval. „Ondra chtěl, abychom trochu zapomněli na biatlon, proto jsme si udělali tuhle hodinovou procházku a zafungovalo to.“

Večer před sprintem mu pak bývalý mistr světa Roman Dostál psal: „Pěkný číslo máš.“

Vylosovali mu šestatřicítku. Stejné číslo, s jakým si v Pchjongčchangu v únoru 2018 běžel ve sprintu pro stříbro.

„S trenéry jsme se tomu zasmáli,“ vyprávěl. „Ale druhý den mi bylo víceméně jedno, s jakým číslem vybíhám. Nervózní jsem z něj nebyl.“

Odstartoval, vyčistil pět terčů vleže, pak čtyři vestoje a běžel si pro umístění, které je zároveň i solidní výchozí pozicí pro nedělní stíhačku.

„Určitě v ni bude o co jet. Do desítky není daleko,“ ujistil.

Na desátého Bělorusa Smolského ztrácí 9,5 sekundy. A na momentálně bronzového Tarjeie Böa 43,1 sekundy.

„Jsem realista. Vím, jak na tom jsem a jak silní chlapíci tady závodí,“ reagoval. „O medaili úplně nepřemýšlím. Ale budu chtít ke stíhačce přistoupit stejně jako dneska ke sprintu, vydat ze sebe maximum a uvidíme, co se s tím závodem stane.“

Svoji nejpovedenější stíhačku zajel v sezoně hned zkraje sezony v Östersundu, kdy v ní poskočil z patnáctého místa na startu dokonce na čtvrtou příčku v cíli.