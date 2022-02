Krčmář o extrémním závodě: Biatlonová válka. Chytl jsem totální poryv

Jakým slovem byste nazval dnešní podmínky?

Neuvěřitelné. Extrémní. Byla to biatlonová válka. Asi nikdy jsem nezažil takový závod. V téhle sezoně určitě ne a možná ani v minulosti, co se týče obtížnosti, změn větru na střelnici a dopadu nadmořské výšky. Bylo to náročné se vším všudy. A nejvíc asi samotná trať.

Proč právě trať?

Dnes na ní totiž snad nebyla jediná pasáž, kde by se dalo jezdit stylem jedna-jedna a kde by vám to odjíždělo. Navíc se na ní tentokrát projevovaly obrovské rozdíly v materiálu. Někomu to z kopce jelo a někomu vůbec.

Nově napadaný sníh se i bořil?

Samozřejmě, že to nebylo pod nohama právě tvrdé. Vznikala tam taková zvláštní směsice. Naštěstí nebyl ten sníh navíc ještě těžký a mokrý.

Biatlonistky, které jely stíhačku před vámi, si stěžovaly i na velký mráz, který jim vadil na střelnici.

V tomhle směru jsem byl relativně v pohodě, na zimu jsem se připravoval a nepodcenil ji. Ale moc mě mrzí vítr, který jsem chytl na první stojce. To byl totální poryv, který mi zhatil závod. Nechal jsem v něm čas a nabral čtyři trestná kola. Byl jsem odhodlaný, po ležkách jsem se dostal na super pozici a plnil jsem, co jsem chtěl. Jenže stojky jsem pak nezvládl.

Mělo na té osudné třetí položce smysl čekat, až se vítr uklidní, nebo by bylo lepší vypálit pět ran co nejrychleji?

Bylo to těžké vyhodnotit. Čekat? Střílet? Chvilku jsem čekal, ale když poryv neustával, zkusil jsem střílet. A terče nepadaly.

Trenér Ondřej Rybář tvrdil, že celou tu položku jste měl posunutou doprava.

Jo, hlásili mi na trati, že všechno to byly půlcentimetrové rány vpravo, že nebyly daleko od terčů, ale přesto mimo. Mrzí mě to. Zrovna na olympiádě chytnout takový závod, je škoda. Myslím, že to může mrzet všechny. Bylo to dnes hodně o štěstí, což si závody na velkých akcí nezaslouží.

Nejlepší pohárový střelec minulé sezony Nor Lägreid nabral deset trestných kol. Johannes Bö jich měl sedm a tak bychom mohli pokračovat.

Se mnou stál na té kritické stojce Christiansen a ten tam byl ještě o 20 sekund déle než já. Bylo to hodně o štěstí. Na vrcholné akci bychom si to měli rozdávat na rovinu.

Neměla jury stíhačku raději odložit?

To je těžké, při nástřelu ještě byl vítr docela férový, teprve se startem závodu se zvedl. Nevinil bych rozhodčí. Podmínky se měnily velice rychle, nemohli už reagovat.

I když Francouzi Fillonovi-Mailletovi se největší poryvy vyhýbaly, přesto je jeho zlatá nula v takovém nečase obdivuhodná, že?

To ano. Rozhodně nechci říkat, že kdo dal dneska nulu, ten měl štěstí. Určitě k tomu musel přidat i velkou dávku umu. Prostě štěstí přeje připraveným.

Už jste zmínil, že obtížnost pekingských tratí zvyšuje jejich nadmořská výška přes 1 600 metrů. Jak se vám v ní závodí?

Je dost znát. Přitom si myslím, že jinak umím s výškou pracovat relativně dobře. Ale zdejší závody mi dávají neskutečně zabrat. Sebrat se z nich je vždycky obrovský náročný. Přispívá k tomu i trať, když tu jedeme ze střelnice tři čtyři minuty furt do kopce, vám vůbec nepřidává. Zažil jsem náročné kopcovité tratě v Soči, pak obrovský mráz na začátku her v Pchjongčchangu, ale tady je to ještě těžší prověrka. Což dokládají i rozdíly v cíli, které jsou markantnější než kdy jindy.

Ve stejné nadmořské výšce se nachází areál v Anterselvě, přesto jsou podle mínění expertů zdejší tratě náročnější. Je to dané pouze jejich profilem?

Tím a taky trochu jiným místním klimatem a vzduchem v porovnání s Anterselvou. A určitě vám tu stěžuje lyžování i skutečnost, že když sjíždíte z toho dlouhého kopce, jedete proti větru a neodpočinete si ani tam. To vše se nasčítává a dělá z těch tratí extrémní profil.

Měl jste na něm dnes v hlavě i to, že jedete také o start v závěrečném hromadném závodě?

Jo, snažil jsem se o každé místo, vždyť jsme na olympiádě, to ani jinak nejde jinak, než abych bojoval až do cíle na maximum. Ale ke konci stíhačky jsem tušil, že už to je s masákem asi ztracené. (Nebylo. Body za 34. místo přece jen Krčmářovi stačily, aby se vmáčkl jako 29. do startovní listiny 30 mužů pro páteční hromadný závod.)