Krčmářovo trápení: Těžko hledám něco pozitivního. Kouč: Hrozně moc chce

První položka čistá, druhá za jedna, to stále ještě bylo dobré.

Jo, začalo to fajn. Jenže pak..

Co se stalo při druhé ležce? Proč přišly ty tři chyby?

Na to nemám odpověď. Sám přemýšlím, co bylo špatně. Nepřišlo mi, že by foukalo víc větru než při první ležce. Vyhodnotil jsem si ho jako podobný, tak jsem ani necvakal (=neupravoval miřidla). Teprve po dvou uletěných ranách jsem cvaknul a stejně jsem jednu další nedal. Ta položka byla pro můj závod katastrofální, ale nevím proč. Musím počkat, co mi k ní řekne Ondra Rybář.

(Kouč Rybář později tvrdil: „Co předvedl Michal na střelnici, není to, co v něm je. Hrozně moc přemýšlel, hrozně chtěl, hrozně na sebe bral zodpovědnost. V přípravě počítal s tím, že tu bude vítr, ale když tu pak skutečně byl, bral mu klid a jistotu a trochu se v tom ztrácel.“)

Ani běžecky to nebyl povedený závod.

Jo, to taky nebylo dobrý. Má ztráta i běžecké umístění hovoří za vše. Jsem ve vytrvalostních závodech zvyklý jezdit běžecké časy kolem 15. místa a k tomu jsem se ani zdaleka nepřiblížil. Těžko se mi dnes hledá něco pozitivního.

Naznačovaly takové trápení předchozí tréninky?

Ne ne ne, vůbec. Samozřejmě, se střelbou jsem trochu bojoval, ale to přikládám spíš klasické olympijské nervozitě. Ovšem co se týče běhu, nic nadstandardního předtím neprobíhalo.

Minulá olympiáda v Pchjongčchangu pro vás začala úplně jinak, senzačním stříbrem ze sprintu. Vzpomněl jste si i během dneška na ten závod?

To jsou čtyři roky staré události. Vzpomínat na ně můžu po kariéře, až budu bilancovat. Teď jsme v Pekingu, je jiná olympiáda, jiná doba, jsou tu jiní soupeři. Nemá cenu nějakým způsobem se k té minulé obracet, nebo si říkat: Jo, tehdy jsem byl ve sprintu druhej, tak to v něm zase přijde. Musím se hlavně nějak vypořádat s tím, co se stalo dnes, a vjet do zdejšího sprintu silnější.

Bude na programu až v sobotu. Jste rád, že máte čtyři dny na to, abyste hodil nevydařený závod za hlavu?

Jak se to vezme. Na jednu stranu bych chtěl co nejdřív po pokaženém dni zase závodit a spravit si chuť, na druhou stranu mohu teď mít klid na nějakou tréninkovou práci a na to, abych se dal dohromady. Ani nevím, co je lepší. Asi je to jedno.

Jak zkusíte uchopit sprint? Na prahu této sezony jste říkal, že byste chtěl v závodech víc riskovat.

Musím sprint pojmout stejně jako ve Světovém poháru, kde do něj musíte vlétnout. Když v něm necháte 10 vteřin na ležce, je to obrovské penzum času. Nějaký zdravý risk musí být. Nejdřív ale potřebuju pořádně zanalyzovat ten dnešní závod. Ještě nedokážu přemýšlet nad sprintem.

(Rybář: „Podobně jako tady pro Michala začalo i mistrovství světa v Hochfilzenu 2017, kde ale bylo trochu jiné pořadí závodů. Po několika povedených vystoupeních v té sezoně tam od sebe moc čekal, ale úvodní sprint byl i proto v jeho podání hodně pokažený. Až v dalším závodě ukázal, co se v něm skrývá, a dojel šestý.“)