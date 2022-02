Nevydařené Březinovo loučení: v krátkém programu byl pětadvacátý a končí

Březina ubral jednu otáčku úvodnímu čtvernému salchowu a pak upadl na závěr kombinace trojitého flipu s trojitý toeloopem. „Proskočil jsem, nešel jsem do rotace. Chtěl jsem toho čtveráka skočit až moc perfektně a místo toho, abych do toho šel, tak jsem si to pak rozmyslel,“ řekl bronzový medailista z ME 2013 Radiožurnálu.

Získal 75,19 bodu, což bylo o bod a půl méně než v týmové soutěži, kde úvodní čtverný skok odepsal úplně. Po evropském šampionátu a soutěži družstev pokazil krátký program potřetí za sebou. Bojoval i s nervozitou. „Ta nervozita tam byla možná trochu větší. Chtěl jsem hlavně zajet líp než v té týmové soutěži a to mě možná znervóznělo trochu víc místo toho, abych si jel to svoje,“ poznamenal v době, kdy ještě měl naději na postup. Známka z týmové soutěže by mu okamžitě k jistotě stačila, od finále ho dělilo 97 setin.

Po vystoupení marně čekal, jestli ho někdo z osmnácti zbývajících závodníků pustí do volných jízd. Nejvíce pokazil Rus Andrej Mozaljov, ale i on se udržel o dvě místa a dva body před Březinou. Jen dva ze čtyřiadvaceti krasobruslařů se dostali do finále s pádem. Vlajkonoš české výpravy Březina mezi ně nepatřil a po desátých místech z Vancouveru 2010 a Soči 2014 a šestnácté pozici z Pchjongčchangu při své poslední olympijské účasti zapsal nejhorší výsledek pod pěti kruhy.

Nespadl ani Hanju, přesto prakticky přišel o šanci na třetí olympijské zlato za sebou. Proskočil úvodní čtverný salchow a ani výborný výkon ve zbytku programu mu nabranou ztrátu nedokázal nahradit. Získal 95,15 bodu, od medaile ho dělí více než deset bodů.

Japonsko má přesto na průběžných stupních vítězů dva zástupce. Na druhé příčce se usadil osmnáctiletý úřadující vicemistr světa Juma Kagijama, hned za ním je obhájce olympijského stříbra Šoma Uno. Vládce posledních sezon Chen vede s téměř šestibodovým náskokem a rázně zaútočil na vysněné olympijské zlato.

V Pchjongčchangu se Chen selháním v krátkém programu připravil o medaili a dnes na něm bylo znát mimořádné soustředění. Zvládl čtverný flip, trojitý axel i kombinaci čtverného lutzu s trojitým toeloopem, po níž se přímo na ledě viditelně zaradoval. Pak se uvolnil a famózní jízdou nakonec překonal o více než dva body Hanjuův světový rekord.

Volné jízdy krasobruslařů začnou ve čtvrtek ve 2:30 SEČ.