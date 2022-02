Neskutečný comeback. Tři roky po rakovině má Parrot olympijské zlato

Peking (Od našeho zpravodaje) - Do třetího dne olympijských her v Pekingu čekala Kanada na své první zlato. Dočkala se ho od muže, který před třemi lety bez energie ležel na nemocničním lůžku a snažil se porazit rakovinu. Zvládl to a v Pekingu snowboardista Max Parrot napsal další úchvatný příběh. „Je to šílené,“ popisoval.