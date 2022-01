Blümel o roli náhradníka: Mohl jsem odmítnout, ale byl bych blázen

„Jet jako náhradník je další krůček ke splnění snu si zahrát na olympiádě. Uvidíme, jak se to všechno vyvrbí, jestli vůbec půjdu na led. Ale i kdyby ne, tak jsem moc rád, že tam můžu alespoň s klukama jet. Snad si to užijeme,“ přeje si jedenadvacetiletý talent.

Volali vám, nebo jak jste se o nominaci dozvěděl?

Bylo to trochu vtipné. V úterý jsem jel autem a najednou mi přišla zpráva, ať si jedu do Prahy nafasovat olympijskou výbavu. Divil jsem se, tak jsem hned volal na svaz manažerovi reprezentace panu Janovi Černému. Ten mi to típnul, ale během asi dvou vteřin mi volal zpátky Petr Nedvěd. Všechno se mnou konzultoval, jestli bych chtěl jet a jestli mi nebude pozice náhradníka vadit.

Mohl jste tedy odmítnout?

Mohl, ale bych byl blázen. Neváhal jsem, okamžitě jsem řekl, že chci jet.

Nedávno jste říkal, že se chcete zavřít do jakési vlastní bubliny, to se stává realitou?

Samozřejmě. Budu se teď všemu vyhýbat, nebudu chodit do restaurací ani do obchodů. Jen na zimák nebo se projít ven. Jinak víceméně zůstanu doma.

Jak těžké teď pro vás bude se koncentrovat na extraligu? Nejste už hlavou na olympiádě?

Ligový program je tak nabitý, že ani není čas na to myslet. Hráli jsme ve středu, ve čtvrtek, v neděli i v úterý, takže si na olympiádu vzpomenu, až si budu balit věci někdy těsně před odletem. Chci se soustředit hlavně na zápasy, které mám před sebou.

Co vás vlastně jako náhradníka na hrách čeká?

Když jsem se o nominaci dozvěděl, tak zrovna vyšel článek, který jsme si potom přeposílali s Honzou Ščotkou i Davidem Tomáškem (další dva náhradníci). Bylo v něm napsáno, že sice budeme bydlet mimo tým, ale měli bychom mít přístup do olympijské vesnice a fungovat tak nějak normálně. Doufám, že se to nezmění.

Na co se v Pekingu těšíte nejvíc?

Právě asi na tu vesnici. A na podmínky pro sportovce obecně, na olympiádu jsem se dosud vždycky koukal jen v televizi, kde nikdy nebylo vidět zákulisí, jen konkrétní disciplíny, takže na to se těším.

Majitel Dynama Petr Dědek avizoval, že kvůli případným karanténám v Číně nechce své hráče na olympiádu pouštět. Nebyl s tím problém?

Už při jednáních s reprezentací mi rovnou bylo řečeno, že ne. Dynamo asi mohlo říct, že mě nepustí, protože mě potřebuje tady, ale na druhou stranu - v té olympijské pauze se hraje jen pár zápasů a snad to nebude problém. Měli jsme s pardubickým vedením nějaké schůzky a sami říkali, že pro každého sportovce je to vrchol kariéry. Doufal jsem, že s tím nebudou žádné potíže a děkuji, že můžu odletět.

Při posledním odchodu z kabiny asi budete muset nechat něco v pardubické kase, ne?

Pšt. (směje se)