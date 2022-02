Přešťastná Sáblíková: To je vážně neuvěřitelné, já mám zase medaili!

A pak ukázala i jedny z nejdojemnějších oslav, když se její bronzová medaile stala realitou. I ze čtvrté olympiády v řadě přiveze medaili, což žádný jiný český sportovec v individuálním odvětví na zimních hrách nedokázal.

Jaké emoce teď ve vás převažují? Euforie? Radost? Úleva?

Všechno dohromady. I když jsem se na tréninku cítila neuvěřitelně, tak po rozlosování jsem byla hodně skeptická. Říkala jsem si, že medaile na pětce vůbec není možná, že pojedu úplně sama, s nikým se nevytáhnu, a to mi nehraje do karet. Bylo složité soustředit se a přesvědčit sama sebe, že mohu na dálku bojovat i s těmi největšími favoritkami.

O to je vaše medaile cennější?

Jo, musím říct, že to bylo dost náročné a všichni to měli se mnou od včerejška dost těžké. S nikým jsem moc nemluvila. A s Niki Zdráhalovou jsme si naopak trochu hlasitěji vyměňovaly názory. No prostě špatný. Moje klasika. Byla jsem z toho všeho rozhozená.

Jenže když jste den před startem rozhozená, závodíte pak nejlíp, ne? Mnozí to říkají.

Asi na tom něco bude. Vím, že si to takhle ztěžuju sama, ale bohužel taková jsem, asi mě nikdo nepředělá.

Kdy jste se přepnula do bojovné nálady?

Asi když jsem cítila kolem sebe tu úžasnou podporu ve vesnici. Ať už jsem potkala kohokoliv, všichni stáli za mnou. Vypadalo to, že byli všichni přesvědčení, že tu placku prostě mít budu. Přišlo mi, že jsem dneska potkala úplně všechny z výpravy. Normálně před závody nikoho nepotkám a udržuju se ve své bublině. Ale dneska? Ať už jsem šla kamkoliv, na někoho jsem narazila. To bylo neskutečné.

Pomohlo vám to? Nebo i stresovalo?

Tak i tak. Ve fázi, kdy jsem věděla, že to bude těžké, tak bylo pro mě obtížné věřit slovům, že získám placku. Ale i těch zpráv, co jsem dostala před závodem, bylo hrozně moc. Vážně spousty. Tolik jsem jich snad nikdy nedostala. Tolik lidí mi přálo.

Když jste pak absolvovala ve čtvrté rozjížďce prakticky sólozávod s Ošigiriovou daleko za sebou a uviděla jste výsledný čas 6:50,09, na co jste si myslela, že bude stačit? Na startu čekaly dva nejsilnější páry.

Já očekávala, že vítězný čas bude hodně pod 6:50 a že Irene Schoutenová překoná olympijský rekord poté, co ho zajela i na trojce. Tak jsem byla zvědavá, co předvedou ostatní. A přelévalo se to nahoru dolů, z červených čísel do zelených a zase zpátky. Bylo to dneska o moje nervy.

Před posledním párem jste byla stále druhá. Schoutenová pak letěla za rekordem, ale Lollobrigidaová na vás začala na mezičasech ztrácet. Kdy jste uvěřila, že Italka váš čas nepřekoná?

Až na její poslední padesátce. A kdyby jí Irene o tolik nepoodjela, možná by se Lollo i hecla a udělala mě, ona je z kolečkových bruslí a z tréninků s klukama zaťatá a jakmile má někoho jen kousek před sebou, dovede se pořádně hecnout. Tak jsem čekala do poslední chvíle.

Ale pak byl konec a o bronz už vás nikdo nemohl obrat? Co se ve vás odehrávalo?

To je hrozně těžké popsat. Já si v tu chvíli říkala: Čtvrtá olympiáda a zase medaile z pětky, po tom všem, čím jsem si letos prošla, to je vážně neuvěřitelné, že se mi povedlo. Pro mě byla neuvěřitelná už ta trojka. A dnes je pro mě pětka ještě neuvěřitelnější.

O čem ten bronz svědčí? O vaší vůli? O vaší sportovní duši?

Asi je to jedno s druhým. Protože kdybych nebyla taková, jaká jsem, tak bych si dneska v sobě nedokázala to negativní nastavení převrátit. I když zase kdybych nebyla taková, jaká jsem, nedělala bych si to den před závodem v hlavě těžší. Každopádně za tou medailí je samozřejmě i velká podpora týmu kolem mě, je za ní trénink, který mi sedí. Jinak bych takhle nezajela.

Takže byste tu medaili nejraději rozřezala na více kousků?

Ale to by muselo být hodně moc kousků.

V žebříčku nejtěžších závodů, které jste za kariéru odjela, kam byste ten dnešní zařadila?

Co se týče času i mojí hlavy, byl jedním z nejtěžších. Přesvědčit samu sebe, že na to mám, bylo hodně těžké. Sama jsem si to zkomplikovala.

Váš obličej pak bezprostředně za cílem vypadal hodně ztrhaně.

Tak ono to taky hodně bolelo! (směje se)

Kouč Petr Novák říkal, že tato medaile má pro něj cenu zlata kvůli všem těm komplikacím, co jste v sezoně zažila. Souhlasíte?

Ano. Naštěstí jsem měla z léta hodně odtrénováno. I když jsem pak musela na měsíc a půl v listopadu a prosinci víceméně vypustit tréninky, tak poté, co jsem se do nich vrátila, začala se mi výkonnost hodně rychle vracet. Za to jsem moc ráda, protože vypadnout z tempařského tréninku a moci jezdit jen do určitých pulzů, kdy se nemůžete zakyselit, to jsem rozhodně před olympiádou nepotřebovala. A pak jsem si ještě koncem roku vše zkomplikovala tím pádem v Collalbu a zraněním stehna. Takhle jsem nikdy neupadla. To nikdy nepochopím, co se mi tam stalo.

O vašich listopadových zdravotních problémech jste dlouho nechtěla konkrétněji hovořit. Můžete alespoň prozradit, co s vaším tělem prováděly?

Nepřenášely mi kyslík do svalů. Což znamená, že jakmile jsem se zakyselila, tak jsem skončila.

Nemohlo jít o únavový syndrom?

Ne, měla jsem to z cukru. Upravovali jsme pak všechno, musela jsem se za měsíc naučit hodně věcí dělat jinak. Musím poděkovat lidem, kteří se o mě postarali, což byl hlavně pan doktor Dostal, který na ten můj problém přišel a okamžitě začal reagovat. Bez něj bych tady určitě nebyla.