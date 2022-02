Úsměvy čtvrté Sáblíkové: Sama sobě jsem dokázala, že to pořád ještě jde

Potřetí v kariéře jste na olympiádě jste čtvrtá. V roce 2006 jste takové umístění v Turíně obrečela a v Pchjongčchangu 2018 vás nakrátko zcela zlomilo. Dnes však není důvod k pláči a zklamání, že?

Ne, ne, není. Byla jsem hrozně spokojená už jen s tím, že když jsem dojela svoji rozjížďku a celkově vedla, tak jsem věděla, že skončím nejhůř pátá. Protože po tom všem, co jsem si už prožila v celé letošní sezoně i v posledním měsíci do olympiády, jsem teď moc ráda, že to dneska dopadlo, jak to dopadlo.

Před pětkou, na které budete obhajovat stříbro z minulých her, vás tedy tahle „bramborová“ trojka nabyla pozitivní energií?

Nevím, jestli jsem zrovna nabitá (směje se). Ale každopádně jsem nečekala, že se mi dnes pojede tak dobře. Až poslední dvě kola byla hodně těžká. Škoda, že jsem je neudržela pod 32 vteřinami, mohlo to být ještě zajímavější. I když... ne, asi by to stejně na placku nestačilo. Ovšem předtím se mi jela první čtyři kola přímo skvěle, nic mě nebolelo. Až v tom konci.

Myslíte bolest v souvislosti s vaším předchozím zraněním stehna?

Ne, jen klasickou bolest nohou. O tom zranění jsem během závodu nevěděla.

A co vaše obavy z nečitelného zdejšího ledu? Naplnily se?

Při závodě byl super. Ale předtím se měnil každým dnem. Třeba včera na tréninku pod námi praskal jako na rybníce, byl hrozně měkký. A předevčírem pro změnu pořádně rychlý. Proto je hodně těžké odhadnout rychlost, jakou mám jet.

O medaili jste přišla až po jízdě posledního páru Schoutenová - Lollobrigidaová. Je tak trochu paradox, že vás o ni připravila Italka Lollobrigidaová, která se loni stala vaší sparingpartnerkou? Neříkáte si, že na tom jejím stříbru máte i vy svůj podíl?

Je to možné, na druhou stranu je fajn, že tu medaili má. I když jsem čtvrtá, mám radost, že zrovna ona skončila druhá. Šla jsem jí hned gratulovat a ona mi děkovala, že se mnou mohla trénovat. Sice je z jiné země, ale opravdu jsme toho letos spolu hodně prožily.

Jaký pocit ve vás při posledních dvou jízdách, které rozhodovaly o vašem umístění, převládal? Nervozita nebo uspokojení se sebou samou?

Pociťovala jsem oboje. Samozřejmě jsem věděla, jaká velká jména po mně startují a jak dobře letos tyhle holky jezdily. Ale když tam u oválu sedíte a čekáte, tak samozřejmě doufáte, že byste se mohli na té medailové pozici udržet. Ragne (Wiklundová) v předposledním páru v posledním kole úplně odešla a neporazila mě. Ty ostatní ano.

Největší favoritka Irene Schoutenová je zlatá. Bude nyní hlavní kandidátkou na zlato i na pětce?

Myslím si, že ano, ale po dnešní trojce musím říct, že to bude mít na pětce hodně těžké s Isabelle Weidemannovou (bronzovou z trojky), protože ta dokáže jet všechna kola naprosto stejně. Už ve svěťáku, když jely s Irene pětku ve Stavangeru, ji mohla Isabelle porazit, kdyby neudělala velkou chybu, která ji zpomalila.

Nechtěla jste říci, že Schoutenová to bude mít na pětce těžké s Weidemannovou - a s vámi?

Se mnou ne, teda. (smích)

Proč ne?

Nevím. Neříkám, že ta má dnešní trojka byla špatná, to rozhodně ne, ale mé poslední kolo bylo při ní přece jen pomalejší. I když otázkou samozřejmě je, jak by všechno vypadalo, kdybych měla k sobě do páru jiného soupeře.

Než Kanaďanku Ivanie Blondinovou.

Ivanie super rozjíždí a jela se mnou dvě kola, ale pak jsem ji už neviděla. Vždycky vám pomůže, když se s někým přetahujete. Možná kdybychom jely v páru s Ragne Wiklundovou jako na svěťácích, bylo by to jiné. Ale já jsem vážně hrozně ráda, jak to dopadlo, protože před dvěma dny jsem si nemyslela, že budu do desítky.

Jenže vy vždycky přeháníte.

No tak já se tehdy trošku sesypala.

Ale zase jste se sebrala, ne?

Proto mám radost. Sama sobě jsem dokázala, že to pořád ještě jde.

Může vám nyní pomoci i pět dalších dnů na aklimatizaci před pětkou? Přece jen, většinou jste na aklimatizaci potřebovala čas.

Oproti včerejšku jsem se dnes cítila skvěle, už od rána. Petr (trenér Novák) může potvrdit, že jsem měla úplně jinou náladu. Ale jak to bude vypadat za pět dnů, teprve uvidíme.

Nikola Zdráhalová vás před startem trojky uklidňovala a nabádala, ať si ji hlavně užijete. Užila jste si?

Snažila jsem se.

Atmosféra v hale nebyla až tak tichá, jak se mnozí obávali. Vnímala jste podporu českých olympioniků, krasobruslařů a hokejistů?

Bylo to bezvadné. Jela jsem s našima děckama... no, děckama... prostě s českým týmem už v autobuse na ovál. Díky tomu jsem věděla, že na tribuně budou, a oni potom byli naprosto skvělí. Už když jsem je viděla před startem, moc mi to pomohlo. Po závodech jsem jim pak šla zatleskat a poděkovat.

Šlo dnes o váš desátý olympijský start. Při devíti z nich jste skončila nejhůř čtvrtá. To je krásná bilance, ne?

Jo, to jde. Jsem fakt spokojená, I když možná hodně lidí čekalo, že teď budu smutná z toho, že mi medaile necinkla, není to tak. Fakt se mi jelo nádherně. Nemůžu říct, že bych vyloženě někde udělala chybu, že by mi nevyšel krok. Jen to nestačilo na tu placku.

Medailistky jsou přece jen o něco mladší než vy. I to může hrát roli.

(opět se směje) Já jsem to takhle nechtěla říkat, ale je to tak.

Vám však dodávalo v minulosti sílu i kouzlo pěti kruhů, které na vás pokaždé tak emotivně působily. Fungují stále?

Fungují. Když jsem do Číny letěla, říkala jsem si: Je to má pátá olympiáda, už mě nic nemůže překvapit. Čekala jsem, že až sem dorazím, nebude pro mě mít takový nádech jako dřív a budu ji brát jako normální závod. Jenže jako vždycky jsem se mýlila. Přijela jsem do vesnice a viděla tam olympijské kruhy, modré barvy, nápis na našem ubytování… a bylo to všechno zpátky. Ať si říká, kdo chce, co chce, olympiáda je speciální.