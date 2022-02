POHLED: Sáblíková opět dokázala, že medailové posty jsou stále v jejím dosahu

Peking (Od našeho zpravodaje) - Poznává, co prožívali jiní mnohonásobní vítězové a medailisté. Jako kdysi Roman Šebrle. Nebo Štěpánka Hilgertová. Nebo Kateřina Neumannová. Ti všichni byli nejblyštivějšími hvězdami své doby. Ale žádné hvězdy nezáří věčně. Oni to věděli. Jen mnozí lidé, kteří jejich kariéru sledovali (a často jim aplaudovali), jako by je nikde jinde než na stupních vítězů přijmout neuměli.