POHLED: Bronz z pětky, nepřízni losu navzdory. Sáblíková odhodila vztek

Ale jsou situace, které mohou výrazně ovlivnit vyznění závodu, ale které ona sama ovlivnit nedokáže, i kdyby se i s bruslemi postavila na hlavu.

Říkejme tomu přízeň losu.

Na olympijských hrách se do trojky a pětky nasazuje podle žebříčku Světového poháru na dlouhých tratích. Nejlepší čtyři závodnice jsou nalosovány do dvou nejsilnějších, závěrečných rozjížděk. Závodnice na 5. až 8. místě žebříčku do dalších dvou.

Ideálním losem pro elitní rychlobruslařky je přitom taková soupeřka, která je na podobné výkonnostní úrovni, se kterou se vzájemně naháníte a vytahujete k lepším časům - a v posledním kole ji pak porazíte.

Tak si na trojce pomohly ke zlatu a stříbru Nizozemka Schoutenová a Italka Lollobrigidaová. Tak svým zpočátku ostrým tempem na tříkilometrové trati vytáhla Norka Wiklundová k bronzu Kanaďanku Weidemannovou.

Sáblíková naopak jela závod na 3000 metrů s poněkud indisponovanou Kanaďankou Blondinovou, které záhy začala ujíždět. Žádná výhra.

Na pětce se situace víceméně zopakovala. Poslední dva páry měly naprosto totožné obsazení. Naopak českou rychlobruslařku poslal los do páru s Japonkou Ošigiriovou, výkonnostně nejslabší ve druhé žebříčkové čtveřici. Původně patřila dokonce až do losované skupiny 9 - 12, ale po odhlášení Blondinové ji povýšili.

„Mohla jsem přitom jet třeba s Voroninovou a ze začátku bychom se tahaly,“ říkala Sáblíková. „Nebo s Holanďankou Hofovou. Jenže já dostala, v uvozovkách, tu nejpomalejší.“

Na závodním ledu pak došlo na očekávaný scénář. Japonce velmi rychle ujela, postupně na ni získávala 30, 50, 100 metrů a sama se musela rvát s časem.

Věděla, že její čtyři velké sokyně, tedy Wiklundová, Weidemannová, Lolobrigidaová a Schoutenová, budou navíc moci těžit ze znalosti jejích mezičasů.

Sáblíkové zbývalo jediné. Předvést ve svém víceméně sólozávodě takový výkon, který by jednak soupeřky poněkud vystrašil a současně odolal co největšímu počtu ataků.

Přesně to i udělala. Vysokým stálým tempem se hnala za výkonem 6:50,09. „A ten patří mezi Martininy čtyři nejlepší časy na nížinných drahách v kariéře,“ ocenil Novák.

Odhodila vztek a naštvání na los, protože ten vás může jen brzdit

Postavila se nepřízni losu po svém.

A byla bronzově odměněna.