Góly čekám od Řepíka, tvrdí Ručinský před olympiádou. Vadí mu kritika

Martin Ručinský dělal reprezentačního manažera v sezoně 2016/17, když národní tým vedl Josef Jandač.

„Marně se snažím vzpomenout, jestli i dřív nominaci provázelo takové množství negativismů. Vždycky se něco napsalo, ale ne tolik jako v dnešní době,“ řekne pro iDNES.cz ve své hospodě Střídačka u Staroměstského náměstí v Praze.

Jak těžkou situaci musel Petr Nedvěd v posledních měsících zvládnout?

Neměl to jednoduché. A je mi líto, že každou nominaci v posledních letech provází takový humbuk a nespokojenost. Nemá to dobrý vliv na národní mužstvo, lidé by měli být pozitivní a nekritizovat úplně všechno.

Vidíte příčinu té negativní atmosféry?

Nevím. Žijeme prostě v prapodivné době. Ať se udělá, co se udělá, všechno je špatně a nic není dobré. Nevím, jestli to mají podobně i jinde.

I vy jste zažil různé tlaky agentů a klubů?

Samozřejmě nějací lidé volali, ale že bych s agenty probíral nominaci, to určitě ne. Já ani nebyl v té pozici, zodpovědnost za nominaci měl hlavní trenér Pepa Jandač.

Líbí se vám, že česká reprezentace najela na kanadský model, kdy je za nominaci zodpovědný generální manažer?

Dává to smysl, určitě. GM by měl být nejvýše postavená a zodpovědná osoba. Měl by mít možnost vybrat si svůj realizační tým a mělo by to být na něm.

Nepřispělo by změně atmosféry, kdyby Nedvěd s Pešánem lépe vysvětlovali své kroky?

Já nevím, nemyslím si to. Negativní reakce bude tak, či onak. Takhle momentálně vnímám.

Jak to tedy změnit?

To nevím.

Tak k sestavě, líbí se vám, kdo odletí do Pekingu?

Jsem přesvědčený, že realizační tým vybral to nejlepší a nejsilnější, co z evropských lig mohl dát dohromady. Dává mi i smysl sázet na dvojičky, je lepší nechat hrát spolu kluky, kteří jsou na sebe zvyklí. Když to jde, je ideální, aby spolupráci přenesli i z klubu do reprezentace (Pešán mluvil spojení „slávistů“ Červenky a Sobotky, Hyky se Sedlákem z KHL či bratrů Zohornů).

Vidíte v sestavě střelce?

Michala Řepíka. Ten v posledních letech i ve Spartě dokazuje, že je velký hráč. Měl by góly dávat.