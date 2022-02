Od pily na trůn královny her. Je to s ní nuda, vtipkuje Öbergová o Röiselandové

Už když na čtvrté položce skolila svých posledních pět terčů, rozesmála se a zamávala divákům. Mohla si takové gesto dovolit, vždyť v tu chvíli měla k dobru takřka dvouminutový náskok. Závěrečné kolo pojala uvolněně coby spanilou jízdu, přesto triumfovala o 1:36 minuty před druhou Elvirou Öbergovou.

Nikdy v historii nevyhrála žádná biatlonistka olympijský závod s takovou převahou, dosavadní rekord držela Běloruska Domračevová, která v Soči 2014 ovládla vytrvalostní závod s náskokem 1:15 minuty.

Není tedy divu, že Röiselandová ujišťuje: „Mám životní formu.“

Je jí 31 let a je tedy víceméně vrstevnicí Gabriely Soukalové. „Ale když Gábina byla na vrcholu, byla Marte závodnicí do top 20. Vyčekala si úspěchy,“ podotkl šéf českého svazu Jiří Hamza.

Až ve 28 letech v Novém Městě poprvé vyhrála závod Světového poháru.

A pak to přišlo.

Na mistrovství světa 2020 v Anterselvě se tichá síla Röiselandová jako první biatlonistka v historii ověnčila sedmi medailemi - pěti zlatými a dvěma bronzovými.

Jenže v následující sezoně jako by ztratila své kouzlo. V poháru ji zastínila krajanka Tiril Eckhoffová, rozesmátá extrovertka a pravý opak introvertky Röiselandové. Královna z Anterselvy později přiznala: „Až příliš jsem se soustředila na boj o velký glóbus a psychicky jsem sezonu neustála.“

Než vyrazila do olympijské zimy, potřebovala změnit nastavení vlastní mysli. „Snažila jsem se opět najít radost z biatlonu. A povedlo se. Letos se zase usmívám a baví mě to, co dělám. Cítím se na lyžích šťastná,“ vypráví.

Přestože od prosince vévodila Světovému poháru, tentokrát platilo: vše pro Peking.

Proto si naordinovala individuální lednový plán, odlišný od norské reprezentace. Vynechala lednové pohárové závody v Anterselvě a raději odletěla dříve než zbytek týmu do Číny. Cítila, že potřebuje delší čas na aklimatizaci.

Od prvního závodu potom začala sbírat medaile: zlato se smíšenou štafetou, bronz z vytrvalostního závodu, zlato ze sprintu i stíhačky.

Pochází z Frolandu na jihu Norska, z komunity osamocených usedlostí s veverkou ve znaku a hustotou obyvatel devět osob na kilometr čtvereční.

Otec Kjetil provozuje pilu, také bratr Björn pracuje v lesnictví. Röiselandová o sobě říká: „Jsem docela obyčejná holka z farmy, co ráda rybaří, miluje přírodu a hlavně mého úžasného manžela.“

Tím se stal o deset let starší Sverre Röiseland, její mládežnický trenér, do nějž byla zamilovaná od teenagerských let na lyžařském gymnáziu v Sirdalu. V roce 2018 se konala svatba, loni v Sirdalu společně dobudovali jejich vlastní dům, jen kousek od nového biatlonového areálu.

V 9. třídě údajně Röiselandová ještě biatlon nenáviděla, než si k němu i za přispění kouče našla cestu. „Mým cílem pak nebylo být ze dne na den nejlepší na světě, ale každý den se o něco zlepšit. Motivace neustále se vyvíjet mě žene i dnes,“ říká.

Nedělní stíhačce vládla stylem start - cíl, přičemž na trati neustále navyšovala náskok. „Ona už byla pod kopcem a já se teprve drápala nahoru,“ líčila stříbrná Švédka Elvira Öbergová. „Pomyslela jsem si: To je ale nudný závod, když v něm Marte závodí jen sama se sebou.“

Röiselandová se zasmála, ale nesouhlasila: „Na tom po chumelenici pomalém sněhu to byl naopak těžký závod, i pro mě.“

Pouze jeden biatlonista v historii, ať muž či žena, se předtím na jediných hrách ověnčil čtyřmi medailemi. Nyní obléká v Pekingu krémovou bundu kouče čínské reprezentace a jmenuje se Ole Einar Björndalen.

Blonďatá Norka se prozatím svému legendárnímu krajanovi v této bilanci vyrovnala - a v následujících čtyřech dnech ho může překonat.

Ve štafetě a hromadném závodě zaútočí na zlato číslo 4 a 5.