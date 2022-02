Popularitou konkuruje Federerovi. Jak gambler Odermatt ke zlatu přišel

Husté sněžení, špatná viditelnost, 75minutové zpoždění druhé jízdy.

A obrovská očekávání od muže, který prý popularitou ve Švýcarsku začíná konkurovat Rogeru Federerovi. S tím vším si Marco Odermatt v neděli na olympijské sjezdovce v Jen-čchingu poradil.

„Celé je to neuvěřitelné. Byl to fakt náročný den, s šíleně dlouhým čekáním mezi oběma koly, celé to trvalo víc než pět hodin, takže bylo těžké zůstat koncentrovaný,“ líčil.

Sám si během obou kol na pár minut dokonce zdříml, aby se zbytečně nevyčerpával. I nervozita hrála velkou roli.

„Byl šíleně nervózní,“ prozradil trenér švýcarského týmu Helmet Krug.

Marco Odermatt ze Švýcarska v obřím slalomu na ZOH v Pekingu 2022. (13. února 2022)

Jak by ne, vždyť je mu 24 let a v posledních dvou sezonách se usadil mezi nejlepšími lyžaři světa. Letos dokonce Světovému poháru vládne, ale to se tak trochu i čekalo.

Vždyť před dvěma lety se stal juniorským mistrem světa v pěti disciplínách! Větší talent švýcarská škola lyžování už dlouho neměla.

Okamžitě taky začal vítězit ve Světovém poháru, začal dojíždět na stupních vítězů. Za ty dva roky posbíral dokonce 10 triumfů ve slavném seriálu, z toho šest v obřím slalomu, čtyři v super-G.

Jen velké akce mu zatím nevycházely.

Na loňském mistrovství světa skončil sice čtvrtý ve sjezdu, ale ve svých oblíbenějších disciplínách byl 11. v super-G a obří slalom ani nedokončil.

Tady v Pekingu se mu medaile taky vyhýbaly. Sedmý byl ve sjezdu, super-G nedokončil. I proto šel do svého nejoblíbenějšího obřího slalomu se spoustou otázek v hlavě.

Pak ale předvedl, jak silný psychicky je.

Přestože po prvním kole vedl o čtyři setiny, pro to druhé se rozhodl úplně změnit lyže.

„Nejenom lyže, vyměnil jsem i vázání, protože jsem se při první jízdě necítil tak dobře. Jasně, že jsem vedl olympijský závod, takže to chtělo trochu odvahy, ale rozhodně to bylo správné rozhodnutí,“ usmíval se.

Bylo to rozhodnutí, které se mu mohlo vymstít. Které mohlo dopadnout katastrofálně.

A chvíli se zdálo, že tak i dopadne.

Ve druhém kole se totiž jeho náskok, který byl na startu na nakonec stříbrného Slovince Kranjece 78 setin, začal smrskávat. Nejprve na 63 setin, pak na 43 setin, následně dokonce jen na 15 setin.

To už zbývalo jen pár branek do cíle a kdyby podobný trend vydržel, Odermatt by bral maximálně bronz.

Jenže nevydržel, Švýcar objevil nějakou neviditelnou energii, a naopak začal na svého soupeře znovu získávat. V cíli nakonec vedl o 19 setin a oslavně řval jako lev – jeho oblíbené zvíře, které má taky na své stříbrné helmě.

Marco Odermatt ze Švýcarska v obřím slalomu na ZOH v Pekingu 2022. (13. února 2022)

„Riskoval jsem opravdu všechno, protože jsem nechtěl jen medaili, chtěl jsem zlatou medaili. Bylo to náročné, protože jsem mohl přijít o všechno, ale ten risk se vyplatil,“ oddechl si. „Náskok není velký, ale určitě je to tím, že jsem lyže vyměnil. Za tím si stojím.“

Polovinu svého olympijského titulu tak věnoval servismanovi, bez kterého by tak rychlá výměna materiálu nebyla možná.

Spolupracují spolu už šest let od juniorských kategorií a očividně si rozumí.

Svým prvním seniorským zlatem Odermatt zároveň podtrhl roli jedničky současného lyžování a obřího slalomu vůbec. Jeho bilance v této sezoně?

Z šesti obřáků jich pět vyhrál a jednou skončil druhý.

„Letos je určitě nejlepším lyžařem na světě, jezdí hrozně konzistentně, je velmi silný v hlavě, dobrý technicky. Je fakt neuvěřitelný,“ ocenil ho stříbrný Kranjec.

A v čem že je tak zručný?

„Dokáže se přizpůsobit. Dokáže jet agresivně po čistém ledu, dokáže jet i technicky, dokáže zvládnout i tak těžké podmínky, jaké teď v Pekingu panovaly. Prostě se umí přizpůsobit, nezáleží mu na podmínkách, viditelnosti. Za to ho obdivuji,“ říká Nor Lucas Braathen, který druhou jízdu nedokončil.

Jestli to pro Švýcara byla jen první medaile z mnoha?

Sám na tuhle otázku nerad odpovídá, protože ví, že budoucnost je ze své podstaty tuze nejistá.

„Vždycky je těžké na to něco říct. Nikdo neví, co bude zítra. Ale dneska se to povedlo,“ smál se.