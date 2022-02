Už jsem nevnímal svět. O extrémech běžců i Klaebovi, jehož žaludek řekl dost

Poprvé od zrodu zimních olympiád v roce 1924 se tak maraton běžců na lyžích, jedna z královských disciplin her, neuskutečnil na tradičních 50 kilometrů, ale byl zkrácen na pouhých 30.

Pravda, některé výpravy jako Rusové nebo Němci protestovaly a také Lukáš Bauer, český trenér polského týmu, byl proti takové úpravě, v sobotu po poledni však rozhodnutí padlo.

„Co to je za vtip? Copak když závod zkrátí, bude nám na trati menší zima? Bude foukat menší vítr? Je to hloupé, zvláštní rozhodnutí,“ ulevil si na sociálních sítích britský běžec Andrew Musgrave.

„Měli jsme jet plnohodnotnou padesátku,“ prohlásil po závodě i vítězný Alexander Bolšunov. „Ano, podmínky byly dnes tvrdé, ale pro mě platí, že čím tvrdší jsou, tím líp.“

EXTRÉMY MÁ RÁD. Alexander Bolšunov na trati závodu na 30 kilometrů volně.

U českých reprezentantů by podporu pro takové názory nenašli. „Jo, ti nejlepší chlapi spíš chtěli, aby zůstala zachována celá padesátka, ale další běžci včetně mne byli za zkrácení určitě rádi,“ podotkl Adam Fellner.

Bauer v roli kouče Poláků neúspěšně navrhoval, ať jury zachová původní vzdálenost, ale start přeloží na neděli.

„Jenže to by pro spoustu lidí bylo hrozně těžké, protože drží před maratonem sacharidové diety a potom dělají kompenzace sacharidů, což by měli rázem celé rozházené,“ namítal Husák. „To by pak zítra mohlo docházet k ještě větším nepříjemnostem.“

A tak se startovalo. A i na kratší trati mnozí trpěli.

Fellner, jenž závod dokončil na 42. místě, o posledním kole trenérovi říkal: „Už jsem víceméně nevnímal svět.“ Husák jen kroutil hlavou: „Připadám si, jako bychom dobývali severní pól.“

Teplota minus 17 a hlavně vítr okolo 14 km/h drtily běžce. Vlajky v areálu se třepotaly jak ve větrném tunelu. „Pocitová teplota byla podle mě tak minus 35. Ve finské Ruce jsme na začátku sezony měli minus 26, a to bylo proti dnešku teplíčko,“ tvrdil Husák.

Trenér oznámil Novákovi: Nepojedeš

Až do chvíle, než v prvním týdnu her nastoupili do olympijského skiatlonu, si Češi ani na základě tréninkových zkušeností nedokázali představit, jak drsné závodění na promrzlých pekingských hrách bude.

„Dokud tu nejedete závod a nezažije v ostrém tempu zdejší kopce, pomalý sníh a nadmořskou výšku, tak se na to skoro nedá připravit,“ říkal Fellner. „Byli jsme z toho všichni hodně zaskočení. Sice se dlouho mluvilo o tom, jak těžké to tady bude, ale neuměli jsme si představit, že tu dojde k souhře takových extrémních okolností.“

Také proto učinil český kouč Husák těsně předtím, než jury ve 13.18 sobotní maraton zkrátila, zásadní rozhodnutí. Oznámil největší české hvězdě Michalu Novákovi, že jej do závodu nepustí.

„Po Michalově dnešním zapracování jsme se dohodli, že v těchto extrémních podmínkách bychom riskovali jeho zdraví,“ informoval trenér. „Řešíme problémy s Michalovým energetickým stavem, který je jeden den lepší a druhý den zase horší. Má problémy s regenerací. Tohle extrémní počasí v tak vysoké nadmořské výšce a na takhle náročné trati by mohlo ohrozit jeho organismus.“

Novák se byl ještě ráno projet po trati a startovat chtěl. Z trenérova verdiktu byl zklamaný.

„Musel to jít rozdýchat. Ale právě naše zpráva, že Michal ze závodu odstupuje, byla pro jury možná jedním z podnětů, proč závod zkrátili,“ napadlo trenéra.

Klaebo: Byl jsem úplně prázdný

Také norská superstar Johannes Klaebo zvažoval, zda nastoupí. „Poslední dny jsem byl víc na toaletě, než abych spal,“ vysvětloval. „V pátek jsem už jen ležel na posteli a byl jsem úplně prázdný, mé žaludeční problémy neustávaly. Dnes ráno jsem se rozhodl, že nepojedu.“

Když došlo ke zkrácení na 30 kilometrů, změnil názor: „Přece jen to zkusím.“

Po 20 kilometrech však závod opustil: „Vážně to nešlo.“ Žaludek mu řekl dost. Sundal lyže a vydal se pěšky k buňkám.

Z dua českých běžců dopadl lépe Petr Knop na 37. místě se ztrátou 5:02 minuty na vítězného Bolšunova. Fellner skončil o pět příček za ním s mankem 6:41 minuty.

„Chtěli jsme bojovat o třicítku, ale ta byla bohužel daleko. A navíc jsem na to neměl, to musím sportovně přiznat,“ říkal Fellner. „Celé poslední kolo jsme měl hroznou krizi. Zůstal jsem sám, snažil jsem se bojovat, ale už nebylo z čeho brát.“

PROTRPĚNÝ ZÁVOD. Adam Fellner (vlevo) a Petr Knop v cíli.

Když se do něj během závodu opřel vítr, měl pocit, že na trati zastavuje. Navíc namazat na čínský sníh, to bylo třítýdenní trápení servismanů.

„Celkově je tu strašně přemrzlý sníh bez vlhkosti. Nevím, jestli je na něj opravdu těžší namazat, ale nám lyže fakt neodjíždějí. Vůbec žádný pár lyží nám na tomhle sněhu vyloženě nejede.“

V novinářské mixzóně si Fellner při setkání s trenérem Husákem postěžoval: „Mám úplně prokřehlé prsty.“

Andrew Musgrave, jeden z nejhlasitějších kritiků zkrácení tratě, opodál prohlásil: „Když jsem běžel, zahřál jsem se, a bylo to úplně v pohodě. Největší zima je mi teď při rozhovorech.“

Zlatý Bolšunov hovořil podobně: „Klidně jsme si mohli přidat ještě 20 kilometrů.“