Záruba se omluvil. Pohoda, i v Rusku mám sprostou přezdívku, řekl Klok

Komentátor České televize při pátečním přímém přenosu v nadsázce označil obrannou dvojici Kloka s Knotem za český „Ku-Klux-Klan.“

Za přestřelené označení se Záruba o den později omluvil televizním divákům. A stejně tak učinil i u Kloka, kterého při odchodu z tréninku zastavil v televizní části mixzóny.

„Přišel si o tom popovídat a taky se omluvit. Říkal jsem mu, že jsem v pohodě a že se na něj nezlobím,“ přibližoval Klok, když pak popošel o pár metrů dál k píšícím novinářům.

„Někdy člověk řekne jinak, než myslí. Vyzní to jinak. To se stává, věřím, že to lidi pochopí.“

Spoluhráči i kamarádi mu psali, jaký ohlas a chumelenici nevole vyvolala Zárubova hláška na sociálních sítích.

Klok se jen pousmál, nevzrušoval se a na požádání spustil, jaké má další přezdívky.

„Odmala jsem Klokan. Po tátovi. To je klasika i tady,“ usměje se 26letý obránce Nižněkamsku.

„A to nemůžu ani říkat, jakou mám přezdívku tam?“ rozchechtá se a lehce naznačí: „Je to v ruštině, jedná se o sprostější slovo. Je to ze srandy, kterou jsme měli na týmové akci a zůstalo mi to. Už jsem kluky v Rusku naučil něco česky, tak na mě volají i česky.“

Klok na olympiádě v Pekingu nastupuje vedle krajana Ronalda Knota, který s ním hraje v Nižněkamsku. A příjemně překvapují tím, jak slušně svoji šichtu v Číně zvládají.

Duo z Tatarstánu se stalo nejvytěžovanějším obranným reprezentačním párem při sobotním duelu proti Rusku. Klok se při výhře 6:5 v prodloužení blýskl i gólem. První olympijskou trefu mu bude připomínat i puk, který po utkání sehnal.

„Znal jsem rozhodčí z Finska, když jsem tam dva roky hrál. Mám s nimi dobrý vztah,“ přibližoval Klok. „Poprosil jsem, jestli mi ho schovají a dali mi ho po zápase. Jsem rád a děkuji jim.“

Cesty vedou do Švýcarska

Kromě Kloka se v neděli v tréninkové hale Národního stadionu klouzal i další sobotní střelec - Michael Špaček. Dohromady trénovalo devět hráčů do pole a gólmani Will s Bartošákem.

Trénink řídil hlavní kouč Filip Pešán s brankářským mentorem Zdeňkem Orctem.

„Dal jsem úplně dobrovolný program, aby kluci nemuseli trávit další hodiny v autobuse,“ vysvětloval Pešán. „Většina hráčů ale přijela na arénu, jsou v péči fyzioterapeutů a masérů. Někteří šli na led. My se jako realizační tým večer začneme připravovat na dalšího soupeře, až vyplyne.“

Národní tým se protivníka pro úterní osmifinále dozví v neděli odpoledne českého času po odehrání duelů ve skupině A. Pokud se nezrodí nečekaný výsledek, směřují Češi na Švýcary, které už potkali v základní skupině a přetlačili je 2:1 po nájezdech.

„Není snadného soupeře,“ poznamená Klok. „I kdyby to vyšlo na Němce, tak ti také v minulost vyhrávali. Dokážou být nepříjemní. Je to o nás, jak k tomu přistoupíme. Je k tomu potřeba i trochu štěstí.“

Jemu štěstěna zatím docela přeje. Snad jen v jedné záležitosti má trochu pech. V olympijské vesnici se ještě nestihl vyfotit s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou. „Doufám, že se to ještě povede,“ prohodí Klok.

Čím déle se s hokejovými kolegy udrží v turnaji, tím se zvýší jeho naděje na pořízení vytouženého snímku.