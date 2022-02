Skeny, průkazky, autobusy. Číňani jsou moc milí, těší lyžaře Šellera

Do prvního startu má ještě čas, individuální sprint ho čeká až v úterý. Do té doby tak může prozkoumat, co vše monstrózní čínská akce nabízí.

Jak jste zvládl ubytovací proces?

Teď už je to dobré, nejnáročnější z toho byla ta cesta. Let trval devět a půl hodiny, další tři hodiny jsme ale museli čekat na letišti v Pekingu, než pro nás přijede autobus. A místo dalších tří hodin jsme jeli čtyři a půl, než jsme se dostali do vesnice. Tam jsme museli projít podobným skenováním jako na letišti a prokázat se speciální kartou, kterou všude potřebujeme. Je to tady pro nás něco jako občanský průkaz.

Jak se vám zamlouvá ubytování v olympijské vesnici?

Máme tu český barák, kde bydlíme. Jsme tu ještě s biatlonisty a myslím, že u nás budou i sjezdaři. Atmosféra je obzvlášť v našem olympijském domě velice příjemná. Máme tu společenskou místnost, kde jsou fotky českých olympijských vítězů a dalších osobností. Plus tam máme televizi, můžeme si zahrát nějaké karetní hry. Jsou tu vaky ozdobené olympijskými kruhy, na které si můžeme sednout.

V pokojích bydlíte každý sám?

Je to tak, jen trenéři jsou třeba po dvou. Každé ráno chodíme na testování. Můžeme se otestovat přímo v domě, případně máme další odběrové místo před jídelnou. Předložíme akreditační kartu, udělají nám test a do půl minuty je všechno hotové. Člověka to nijak neobtěžuje, nevnímá to.

Testovat se musíte striktně v určitý čas?

Každý den, ale je na vás, kdy si tam zajdete. Já většinou chodím před snídaní, ale klidně můžete i odpoledne.

Máte vůbec šanci podívat se mimo areál?

Naše vesnice je oplocená. Když jedeme ke tratím, tak prochází skrz takový sken. Znovu si pípneme kartou a jdeme na autobus, který jezdí kyvadlově po půlhodinách. Vyloží nás u sportoviště, pak nás zase nabere zpátky. A při zpáteční cestě musíme znovu projít skenem i se zavazadlem, abychom si nic nepřinesli. A to je asi tak všechno.

Při současné situace je to logické, ale stejně to je asi trochu škoda, že nikam nemůžete...

Když si chce člověk zaběhat, může aspoň do fitness centra. Ale že bychom se sbalili a vyrazili někam ven, to ne.

Žije Čína olympiádou? Vídáte billboardy, maskoty a podobné klasiky, které ke hrám obvykle patří?

Billboardy jsem tu neviděl, takovým stylem se tu asi nefunguje. Ale když jsme projížděli skrz tunely, tak byly uvnitř zdobené různými olympijskými symboly. Případně je tu i takový velký most přes cestu, nosníky jsou udělané v kruzích v pěti olympijských barvách. V areálu i mimo něj jsou vysázeny tisíce stromků a je vidět, že se to tady dělalo čerstvě. Je nepředstavitelné, kolik za tím vším muselo být práce.

Dá se říct, že už i teď před prvním startem je pro vás pekingská olympiáda zážitkem?

Určitě. Číňani jsou hodně milí. V jídelně člověka upozorňují, aby si dezinfikoval ruce, pořád na někoho mávají a smějí se, přestože mají respirátory. Podávají nám tác s příborem, servírují nám jídlo. Jen přijdeme, ukážeme, co chceme, a oni nám to naberou. A pak nám všechno zase odnesou, když máme dojedeno. Starají se o nás. Od hlavy až k patě jsou oblečení v takovém overalu, aby nás nemohli nakazit.

Překvapilo vás jinak něco konkrétního?

Zatím ne, v Číně jsem totiž už jednou byl. Před třemi lety. Myslel jsem, že to teď bude trochu horší, co se týče jídla, ale je to dost podobné jako u nás. Housky, pečivo, všechno téměř stejné.

Jak daleko to máte k závodním tratím?

Je to patnáct minut autobusem.

A v jakém stavu jsou? Dokážete podle prvních dojmů popsat?

Tratě jsou uměle vybudované, mně se líbí. Jsou trošku jiné, než které můžete vidět na Světových pohárech. Stoupání nejsou tak prudká, ale spíš hodně dlouhá. Všechen sníh je nastříkaný uměle. V neděli tedy sněžilo, ale jinak jsou všechna ta místní pohoří bez přírodního sněhu. Stříkají sníh i mimo tratě, aby to vypadalo, že je úplně všude.

Jaký máte program před vaším úvodním závodem?

První mám až osmého února, do té doby budu trénovat a testovat materiál. Musíme řešit vosk. Počasí by mělo být pořád téměř stejné jako teď, takže sluníčko. Teploty jsou ale třeba minus deset přes den a minus dvacet v noci. Aspoň si všechno můžete vyzkoušet dopředu.

Takže si ve volném čase zajdete na zahajovací ceremoniál?

Nakonec ne. Nechával jsem to všechno na trenérech, ale dohodli jsme se, že tam nepojedeme. Na zahajovací a ukončovací ceremoniál tady jezdí rychlovlaky, ale je velká zima a stání někde venku by člověka asi akorát unavilo. Případně zkusím jít spíš na ten závěrečný ceremoniál.

Počkejte, takže nikdo z lyžařů tam nebude?

Má to tak celý úsek běžeckého lyžování. Ale jak to mají třeba biatlonisté, to nevím.

S jakými ambicemi jste do Pekingu přicestoval?

Ve sprintu bych rád samozřejmě postoupil z kvalifikace. Pak už nikdy nevíte, co se může stát. Je to o výkonnosti, ale i o náhodě. Pak bych měl startovat s Michalem Novákem ve sprintu dvojic, což je takový specifický závod. Naposledy se jel asi dva roky zpátky, navíc s Michalem jsme ho ještě společně nejeli nikdy. Jsme zvědaví, čeho dosáhneme. Cílem by bylo umístit se kolem pátého místa.