Jak se seznámila s manželem a co ji na něm zaujalo? Jak zvládá kritiku fanoušků? Proč je náročná role mámy trenérky? A co by změnila ve své kariéře?

„Táta mě trénoval od dětství, ten vztah se vyčerpal. Oba jsme věděli, že kdyby přišla změna, tak by mě to nakoplo. Ale neměli jsme peníze, abychom si mohli najmout trenéra,“ vzpomíná.