Charvátová o finiši štafety: Chtěla jsem Ukrajinku urvat a pak mi bylo do breku

Když se pak po závodě Lucie Charvátová rozhovořila, bylo to jako obvykle. Mluvila a mluvila, úplná kniha. O čem například?

O střelbě 0+1, která by ve sprintu byla dobrá, ale ve štafetě není, pokud pak jediný zbylý terč při dobíjení ani jednou ranou nesestřelíte:

Při první dobíjené ráně jsem dostala šílený tik, takže když jsem ji spouštěla, věděla jsem, že letí do háje. Pak jsem se zkoncentrovala a neviděla jsem jediný problém, proč bych se neměla trefit. Druhá dobíjená byl kalibr, udělala takový zvuk, že jsem myslela, že spadla, skoro jsem dávala bouchačku na záda... a ona nespadla. No a při třetí ráně už jsem vnímala, že vedle mě střílí Ukrajinka, neskutečně jsem znervózněla, stála jsem tam dlouho, klepala se a nakonec se netrefila a spěchala na kolo.

O vzteku na sebe samu:

Bylo to neskutečně k naštvání, až do téhle mé střelby holky střílely výborně (a i Charvátová měla ležku čistou a na stojce zasáhla čtyři z pěti terčů), takže ten závod mohl výsledkově co do bilance naší střelby vypadat výborně. Přitom i u kluků jsme viděli, že ve štafetách se hodně chybuje, protože tlak je na olympiádě větší. Já si říkala: Dobrý, my to zvládnem, já to zvládnu. Ale asi jsem to zakřikla.

O posledním kole a souboji s Ukrajinkou Bilosjukovou (Pidhrušnou):

Ona je velmi obávaná a zákeřná na finiš, což všichni o ní víme, proto když jsem zvojtila tu poslední položku, řekla jsem si, že má jediná šance je urvat ji někde na trati. Pustila jsem se do toho hned za střelnicí a zdálo se, že se mi to daří a že mám dost sil, zvlášť když Pidhrušná byla předtím kvůli covidu v karanténě, tak že ji urvu. Věřila jsem si, ale cílová rovinka je tu tak krátká a ona si mě v ní s radostí vychutnala. Posledních pět metrů jsem dojížděla skoro s brekem, padla jsem za cílovou čárou a říkala si: To snad není možné, snažila jsem se do posledních sil, ale takový konec jsem si nepředstavovala ani v nejhorším snu.

O konečném osmém místě české ženské štafety:

Nenadchne a neurazí. Mohli jsme být i sedmí, jsme osmí. Nic není staršího než včerejší zprávy a postupně se na takové průměrné výsledky zapomíná. Ale samozřejmě, že po takovém souboji vás každé jedno místo šeredně mrzí.

O sobotním hromadném závodě, kam se kvalifikovala:

No, snad se soboty dožiju, Ne, vážně, bude to pro mě třešnička na dortu. Když jsem si ho vydobyla, se vší ctí a hrdostí se postavím na start. Ale nemám od toho velké očekávání. Zase pojedeme na dvouapůlkilometrovém okruhu, který mi rozhodně sedí míň než dnešní dvojka. Bude to další, poslední těžký závod.

O stavu těla po náročné porci čtyř olympijských závodů:

Už se mu moc nechce. Dneska jsem vstávala v 11 hodin, ve dvě odpoledne jsem šla na snídani a pak na start. Dny mi tu utíkají dobře, nejde o žádný velký stereotyp, ale je strašně moc znát, že tělo už nestíhá regenerovat. A i když si říkáte, že druhý den se půjdete jen projet na lehkou fázi, tak tím, že je tu sníh neskutečně pomalý, nadřete se, i když jedete pomalu.