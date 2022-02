Proměny Charvátové: Střelecká forma je životní, ale dlouhý kopec neudýchávám

Už to vypadalo na váš první sprint s nulou, že?

To je pravda. Nechci to tu úplně přiznávat, ale dvě nuly jsem ve sprintu opravdu ještě nikdy nedala a dnes jsem k tomu měla blízko. Padalo mi to tam krásně, ale při poslední ráně už jsem se viděla na trati a byla uspěchaná. Tak jsem se za to trochu proklínala.

Přesto zatím předvádíte v Pekingu na vaše poměry velmi nadprůměrnou střelbu.

Já se až nepoznávám, v takové střelecké formě jsem nikdy nebyla. Jenže je to biatlon a málokdy se vám sejdou běh a střelba dohromady.

Takže tady se pro změnu trápíte s během, který byl v předchozím průběhu sezony naopak dobrý.

Nechápu to, takhle blbě se mi v životě nelyžovalo. Strašně mě dohání zdejší nadmořská výška. Na první mezičas se nemůžu do toho kopce normálně vydrápat, moje tělo je těžké a nestíhám okysličovat svaly. V tom dlouhém kopci pak v každém kole neskutečně ztrácím, a proto je můj běžecký projev celkově chabý.

Přitom v Anterselvě, která je také 1600 metrů vysoko, se vám v minulosti dařilo. Máte odtud i bronz ze sprintu na mistrovství světa 2020.

Vím, proč to tak je. V Anterselvě je trať úplně jiná a kopce kratší, takže tam jsem schopna kyslíkový dluh v kopci přetlačit a potom si v relativně krátkém sjezdu odpočinout. Tady mě naopak dobíhá, že místní kopec má až nahoru tři minuty a já nedokážu udělat jediné tempo, při němž bych se nadechla, odpočinula si a sval se uvolnil. Nahoře jsem ve strašné svalové křeči. Profil trati mi jakožto závodníkovi s vyšší hmotností rozhodně nepřidává, ale ubírá.

Vraťme se ještě k vaší povedené střelecké bilanci. Čím si ji vysvětlujete? Udělala jste poslední dobou v tréninku něco jinak?

Nechci tohle téma moc rozebírat, protože kdybych se v něm začala patlat a říkat si, že už je moje střelba dobrá, tak se tím možná zase vystresuju. Prostě do ní potřebuju jít se strašnou lehkostí. Snažím se nastavit do takového módu, abych na střelnici dorazila v klidu, dělám i uvolňovací cviky. Mám cvičení na pohodu, kterým se chci dostat do svého flow, abych střelbu zvládala líp. Teď se mi to daří. Musím na dálku poděkovat mentálnímu kouči, který mi pomáhá, ale nechci nic zakřiknout.

Od kdy máte mentálního kouče?

Dlouhodobě. Jenže jelikož se mě na moji psychiku pořád někdo ptá a tlačí mě do různých věcí, tak se o této spolupráci radši moc nezmiňuju. Také proto, že bruslím na tenkém ledě mezi různými nefanoušky, kteří mají pro mě spoustu skvělých rad. Samozřejmě si uvědomuju, že psychická stránka sportu je důležitá.

Pamatuji, jak jste ještě předloni tvrdila, že coby matematicky založený člověk sportovní psychologii moc nevěříte.

Pořád s tím trochu bojuju, protože... ale ne, radši se do toho nechci moc zamotávat.

V cíli sprintu jste dnes na 25. místě pořadí nejlepší Češkou. Jak byste takové umístění zhodnotila?

Jsem smutná a zklamaná, protože s takovou střelbou jsem zvyklá i na lepší umístění. Mohly to tu být mé životní výsledky, ale rozhodně nejsou. Mrzí mě to. Na trati jsem navíc bojovala s hůlkou, dvakrát jsem ji měnila, což mi sebralo další síly, obzvlášť do posledního kola.

Co se stalo s hůlkou?

Mám nová poutka a někdy to je s nimi na draka. Před ležkou jsem si ho vytrhla z očka, tak jako letos v Oberhofu, a za jízdy nejsem schopná vrátit ho tam zpátky. U Ondry Rybáře jsem na prvním kopci žádala o novou hůlku, dostala jsem náhradní, jenže s tou se mi jelo blbě. Tak jsem chtěla zpátky tu svoji, proto jsem ji ve druhém kole podruhé měnila. A jak se mi předtím s tou náhradní jelo blbě, sebralo mi to až neskutečně moc sil. Ztrácela jsem a ztrácela.

To už začíná připomínat příhody Gabriely Soukalové. Zvlášť když si vzpomenu, jak jste v lednu v Oberhofu odstartovala do pohárového závodu na tréninkových lyžích.

Já jsem přitom v podstatě klidný a vyrovnaný člověk. Nejsem žádný pobrka, ale... jááá nevím, možná jednou budu pobrkaná. (směje se)

Každopádně za 25. místo máte dalších pár bodů do olympijského žebříčku, podle kterého se budou vybírat aktérky závěrečného hromadného závodu. Rýsuje se to s ním zatím slibně.

Jo, je relativně blízko. Pamatuju si na svoje první mistrovství světa v Oslu, kde jsem byla v prvních dvou závodech 18. a 32., ale pak jsem v tom třetím nebodovala a zůstala první nepostupující do masáku. Tady je kvóta stejná, tak doufám, že bych mohla nějaké body vyčarovat i ve stíhačce, aby to klaplo. A úplně nejradši bych byla, aby se mi nějaký závod jel pěkně a umístění stálo za to. Ačkoliv musím říct, že dnešek je mým nejlepším výsledkem sezony ve sprintu. A jestli dopadne masák, bude to krásný.