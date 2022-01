POHLED: Víkendové přísliby pro Peking. Ledecká i biatlonisté probouzejí naději

Ledecká se o víkendu blýskla třetím místem v sobotním sjezdu v italské Cortině d’Ampezzoa po roce se radovala z pódiového umístění ve Světovém poháru. V neděli pak z první startovní pozice dojela v super-G osmá.

V Itálii se ukázali i čeští biatlonisté a při závodech v Anterselvě útočila ženská štafeta útočila na pódium, Markéta Davidová získala malý glóbus za vytrvalostní závod a Michal Krčmář ukázal stoupající formu.

Úžas v obličeji je zpět. Ledecká má formu

Už zase lehce kroutila hlavou a v obličeji měla ten svůj legendární výraz. Prázdný, nicneříkající, nechápavý. S lehce pootevřenými ústy naznačujícími: Vážně jsem po těch pár chybách, které jsem na svahu udělala, třetí?

Ale ano, byla. Ve své oblíbené Cortině d’Ampezzo, kde před rokem dvakrát dojela čtvrtá na mistrovství světa, se v sobotním sjezdu Ester Ledecká vrátila na stupně vítězů ve Světovém poháru, k tomu včera přidala osmé místo v super-G.

Ještě pár minut před sobotní jízdou české šampionky pozdější vítězka Sofia Goggiaová do kamery uklidňovala italské fanoušky. Rukama jim naznačovala, aby předčasně neslavili.

Ester Ledecká na trati sjezdu v Cortině

Věděla proč. Možná i ona sama si vzpomněla na téměř čtyři roky starý legendární závod, při kterém mladičká Češka uhranula svět.

Její úžas v cíli super-G na olympiádě v Pchjongčchangu, kterou s číslem 26 o pouhou setinu vyhrála, se stal jedním z ikonických momentů celých her. Možná to byl dokonce největší úžas, jaký kdy sportovní svět zažil.

Na tiskovou konferenci tehdy Ledecká přišla v lyžařských brýlích prostě proto, že si nevzala make-up ani řasenku. Nebyla připravená, že by měla čelit kamerám.

Zkušení novináři alpského lyžování se tehdy ptali: Co je ta holka zač? Teď už ji moc dobře znají. Nejen oni, ale i všichni fanoušci a soupeřky, které moc dobře vědí, že dokud je česká hvězda na startu, nemá smysl se začít radovat. Prostě proto, že by se to nemuselo vyplatit.

V úvodu sezony to přitom kdovíjak vesele nevypadalo. Ledecké v Kanadě nefungovaly lyže, a přestože příliš na trati nechybovala, ztrácela čas.

Ester Ledecká slaví své třetí místo ve sjezdu v Cortině d’Ampezzo s vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou.

Na snowboardu pak ale triumfem nabrala sebevědomí, během vánočních svátků neodpočívala a nejedla cukroví. Sjížděla svah na lyžích znovu a znovu a pilně testovala, až rychlé lyže pro sjezd a super-G přece jen našla.

I díky testovacím jezdcům značky Atomic, kteří ji s tímhle problémem pomohli. Lednové závody – ve kterých pokaždé dojela v elitní desítce – pak ukázaly, že jde správným směrem. Že medailová forma přichází v pravý čas.

O víkendu si v Itálii zvedla sebevědomí. Už i ona sama zase ví, že za čtrnáct dní v Pekingu může svou čtyři roky starou pohádku napodobit.

Pozitivní signály z italské biatlonové generálky

Celkem osm medailí přivezli biatlonisté z her v letech 2014 a 2018 a další chtějí přidat i v Číně. Je to reálné? Ano. Byť jejich výchozí pozice je mnohem horší než před osmi lety. Ovšem i poslední pohárový blok v Anterselvě naznačil, že v biatlonu se občas dějí věci nečekané.

Markéta Davidová během vytrvalostního závodu SP v Anterselvě

Ženská štafeta budiž názornou ukázkou.

„Až se nám v ní jednou všechno sejde, může z toho být skvělý výsledek,“ mnohokrát v minulosti tvrdily české ženy. Tentokrát se zdálo, že se to konečně děje. Když Charvátová v závěrečném úseku vybílila ležku, bojovala s Norkou Tandrevoldovou o vítězství.

Načež v zatáčce vyletěla z trati a navrch si zanesla mířidla...

Třebaže posléze zvládla stojku bez trestného kola, dojela šestá, smutná i naštvaná a na dlouhý seznam svých bláznivých biatlonových příhod se špatným koncem přidala další položku.

Přesto i z této štafety mohly české ženy čerpat olympijský optimismus. Utvrdily se, že pokud v Pekingu složí štafetové puzzle skutečně až do posledního dílku, výborný výsledek je možný. A toto konstatování platí bez ohledu na připomínku, že některé opory dalších štafet v sobotu odpočívaly.

Největší medailové naděje biatlonistů pro Peking se však pochopitelně pojí s individuálními starty Markéty Davidové. Ziskem malého glóbu za vytrvalostní závod potvrdila, že jí tato disciplína sedí nejvíce. A v těch dalších? Kdokoliv z elitní patnáctky celkového pořadí poháru může v Číně vyskočit na stupně vítězů, tedy i ona. Byť k top favoritkám patří jiné ženy.

Také Michal Krčmář si sobotním 7. místem v hromadném závodě, svým druhým nejlepším umístěním v sezoně, zvedl sebevědomí. Zvlášť když ukázal společně s Němcem Dollem nejpřesnější střelbu dne.

Michal Krčmář během vytrvalostního závodu v Anterselvě

Totéž platilo po 14. místě v hromadném závodě pro Jessiku Jislovou. Její střelecká forma je dechberoucí. V Ruhpoldingu měla úspěšnost 93 procent, nyní dokonce 96 procent, když v Itálii sestřelila 48 z 50 terčů. Bohužel ji limituje pomalý běh, na němž se nejspíš odráží i letošní extrémní závodní vytížení.

Přesto, pokud by se Jislové povedla bezchybná střelba ve vytrvalostním závodě, kde její význam vzrůstá, můžeme se dočkat velmi příjemných věcí.

Na druhou stranu důvodem k zamyšlení je, že na běžeckých ztrátách Jislové a Krčmáře se podle jejich slov podepsaly také špatné lyže, které je o víkendu na trati brzdily.

Krčmář připomněl, že podobný ústřel zažije každý tým. Ale klíčovým úkolem pro servismany nyní je, aby se nezopakoval na vrcholném klání čtyřletého cyklu.

V biatlonu totiž i na olympiádě nekompromisně platí rovnice: přesná střelba + silný běh + kvalitní materiál = úspěch.