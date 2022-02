Nervozita megahvězdy. Jak Hanju kradl pozornost medailové bitvě

O jeho trénink byl takový zájem, že se na některé žurnalisty kvůli koronavirovým opatřením ani nedostalo.

Stovky očí sledovaly, jak se zahříval trojitými skoky a pak se několikrát neúspěšně pokusil o čtverný axel. Ano, přesně tenhle skok, který nikdo před ním v závodě nezvládl, chce Hanju předvést při své olympijské jízdě.

Japonsko se v týmovém klání radovalo z historického bronzu, ale největší star se do něj nezapojila. V krátkém programu nastoupil obhájce olympijského stříbra Šoma Uno, ve volné jízdě úřadující vicemistr světa Juma Kagijama.

Soutěž ovládli Rusové před americkým výběrem.

Hanju přiletěl do Pekingu teprve v neděli. Opakuje osvědčený model z Pchjongčchangu 2018, kdy do dějiště her rovněž dorazil dva dny před závodem.

„Byla tam na začátku nervozita, ale nakonec jsem se dokázal zkoncentrovat a odtrénovat,“ vykládal po půlhodinové jednotce. Na unikátní skok se zaměřil v přípravě od prosincového japonského šampionátu, i když se mu ho zatím nedaří ustát.

Krátký program krasobruslařů čeká v úterý, volné jízdy jsou na programu o dva dny později.

„Zůstávám u toho, cítím, jak je to těžké. Ale je to cíl, kterého prostě musím dosáhnout. Mám pocit, že pro vyšší umístění na olympijských hrách je čtverný axel něco, co rozhodně potřebuji,“ prohlásil.

Pokud by získal třetí olympijské zlato za sebou, byl by to v moderní éře krasobruslení nevídaný počin. Jako jediný to dosud dokázal Švéd Gillis Grafström, který triumfoval ještě v rámci letních her v Antverpách 1920 a pak na prvních dvou zimních olympiádách v Chamonix 1924 a ve Svatém Mořici 1928.

Může ho Hanju napodobit, i pod takovým tlakem?