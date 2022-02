Poprask mezi krasobruslaři. Pozitivní na doping má být zázračná Valijevová

Nejprve v úterý dorazila zpráva, že slavnostní ceremoniál krasobruslařské soutěže bude odložen na neurčito.

Proč? Snad proto, že Vincent Zhou, člen stříbrného týmu USA, měl pozitivní test na covid a skončil na izolačním hotelu?

Kdepak. Tentokrát nešlo o covid, nýbrž o „starý dobrý“ doping.

Pozitivní má být mimosoutěžní test týkající se vítězného týmu Ruska. „Žádné podrobnosti však z právních důvodů nemůžeme uvést,“ konstatoval ve středu Mezinárodní olympijský výbor.

Přesto se brzy objevily. Dokonce v ruských médiích. Jako první je přinesl list Kommersant.

Test na zakázanou látku měla mít Kamila Valijevová! Tedy patnáctileté zázračné dítě světového krasobruslení, mistryně Evropy, vítězka dvou závodů Grand Prix a za celou svoji kariéru na mezinárodní scéně neporažená.

Miss Perfect, přezdívají ji.

Teď je na jejím štítě šmouha.

V její krvi měla být nalezena látka trimetazidin neboli TMZ. Ta působí tak, že zvyšuje průtok krve do srdce a omezuje rychlé výkyvy krevního tlaku. Od roku 2014 figuruje na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury WADA.

Doktor Sadiya Khan, kardiolog z Northwestern University, pro agenturu Reuters uvedl, že teoreticky by takový lék mohl být použit u zdravého člověka ke zvýšení průtoku krve nad normální úroveň.

„Myšlenka, která by za tím stála, by byla potenciálně taková, že pokud zvýšíte průtok krve, můžete zlepšit něčí schopnost cvičit déle nebo cvičit efektivněji tím, že umožníte srdci reagovat nadnormálně,“ řekl Khan.

Na trimetazidin byla pozitivně testována i ruská bobistka Naděžda Sergejevová na minulých hrách v Pchjongčchangu, za což si vysloužila diskvalifikaci ze závodu a osmiměsíční zákaz startu.

V soutěži krasobruslařských družstev v Pekingu, v níž Rusko zvítězilo před týmy USA, Japonska a Kanady, se v pondělí stala Valijevová první krasobruslařkou všech dob, která na olympijské scéně předvedla zdařilý čtverný skok.

V Rusku už nyní platí za celonárodní celebritu nad rámec sportu, na Instagramu ji sleduje 350 tisíc příznivců.

Také proto byl ve čtvrtečním dopoledni v Pekingu ve vedlejší krasobruslařské hale takový zájem o trénink žen, navzdory začínajícímu finálovému závodu mužů v hlavní aréně.

Valijevová se na tréninkovém ledu objevila. Což znamená, že nebyla dosud ani provizorně suspendována, nebo že ruský tým odmítl takovou suspendaci uznat.

V tmavě modré mikině s kapucí, černých punčocháčích, přes které měla šortky, a s vlasy svázanými do drdolu vyjela krátce po 11. hodině místního času na led pod pečlivých dohledem své slavné trenérky Eteri Tutberidzeové.

Na otázky médií ani jedna neodpovídala. Podobně zareagoval po svém vystoupení v závodě mužů evropský šampion Mark Kondraťuk. Když se jej reportéři zeptali, co říká zprávám o pozitivním testu Valijevové, odvětil jen: „No comment.“

Kancelář Ruského olympijského výboru v Pekingu zůstávala ve čtvrtečním dopoledni neobvykle uzamčená.

Ruské ministerstvo sportu uvedlo, že nebude komentovat pouhé spekulace médií. Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Putina, následně vyzval: „Vyčkejme na potvrzení informací od ruských funkcionářů, nebo od Mezinárodního olympijského výboru.“

Pro Rusko, které kvůli předchozím dopingovým kauzám nemůže ani na hrách v Pekingu užívat svoji vlajku a hymnu, by prokázaný doping Valijevové byl další těžkou ranou.

Podle Vasilije Konova, producenta ruského sportovního kanálu Match-TV, měl být dotyčný vzorek odebrán krasobruslařce ještě v prosinci v Rusku. Což rázem vyvolalo mnohé pochybnosti.

Proč byl analyzován tak dlouho?

„Lék trimetazidin sportovci nijak nepomáhá,“ napsal Konov na sociální sítě. „Byl nalezen v jednom jediném vzorku v prosinci. V nepatrném množství. Předtím ani potom v jejích vzorcích nic nebylo. Nejedná se o žádný doping v běžném slova smyslu. Ne! Tento srdeční lék nemá žádný vliv na výkon. A teď nechte Kamilu na pokoji.“

Solidaritu s Valievovou projevila na sociálních sítích i bývalá ruská krasobruslařka Taťána Volosožarová, olympijská vítězka ve sportovních dvojicích ze Soči 2014. Vyzvala k používán ruského hashtagu #nikdytomuneuvěřím, aby teenagerce poskytla podporu.

Její příspěvek na Instagramu „lajkovala“ sama Valijevová.

Případ komplikuje skutečnost, že Rusce je teprve 15 let.

Podle světového antidopingového kodexu WADA mají být sportovci, kteří se dopustí porušení antidopingových pravidel, veřejně jmenováni. Ale to není podle tohoto kodexu nutné, pokud je dotyčný nezletilý mladší 18 let.

Proto se Mezinárodní olympijský výbor odvolává na nezbytnost důkladné právní konzultace případu.

„Můžete si být jisti, že uděláme vše pro to, aby se tato situace co nejdříve vyřešila. Nemohu vám sdělit žádné další podrobnosti, ale skutečně budeme dělat vše, co bude v našich silách,“ uvedl mluvčí MOV Mark Adams.

Ve volných jízdách pro soutěž družstev porazila dominující Valijevová druhou Japonku Sakamotovou o více než 30 bodů.

V hlavním závodě žen měly být jejími největšími soupeřkami krajanky Trusovová a Ščerbakovová, připravující se rovněž pod vedením trenérky Tutberidzeové.

Závod žen začne krátkým programem v úterý.

Ale začne i s Kamilou Valijevovou?

Coby náhradnice má být v Rusku připravena loňská vicemistryně světa Jelizaveta Tuktamyševová z konkurenční skupiny trenéra Mišina. Nicméně čas na její případný přesun do Číny a aklimatizaci je extrémně krátký.