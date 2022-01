Před startem her přibylo 16 případů covidu mezi sportovci a v jejich týmech

Dalších deset případů zachytily testy na letišti u dalších osob, které do Číny přicestovaly v souvislosti s olympijskými hrami, osm jich kontroly zjistily v bublině. Oznámili to zástupci organizačního výboru.

Do izolace musela v Pekingu zamířit například předsedkyně komise sportovců MOV Emma Terhová. Čtyřicetiletá bývalá finská hokejistka to oznámila na instagramu. V dějišti her se musela odebrat do karanténního hotelu a naplánovaných jednání se zatím bude účastnit jen on-line.

Peking navíc ohlásil 20 nových případů nákazy mezi obyvateli města, což je nejvyšší počet v metropoli za posledního půl roku. Úřady kvůli tomu uzavřely několik oblastí. V městském obvodu Feng-tchaj, v němž byla zaznamenána většina přírůstků, se budou muset podrobit testům více než dva miliony lidí.

Už v pátek úřady nařídily uzavření nové ekonomické oblasti Siung-an, která leží asi 100 kilometrů jihozápadně od Pekingu. Žije v ní zhruba 1,2 milionu lidí, kteří ji nyní nemohou opustit, anebo se do ní vrátit.

V sobotu ohlásili pořadatelé celkem 36 pozitivních testů v olympijské bublině. Na letišti bylo odhaleno 29 z nich, 19 případů se týkalo sportovců.