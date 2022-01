Šest hokejových reprezentantů má koronavirus, negativní míří do bubliny

Šest hokejistů ze současných dvanácti ve výběru Filipa Pešána pro olympijské hry, kteří se měli připravovat v tréninkovém kempu, má pozitivní test na koronavirus. Hlavní kouč to potvrdil novinářům při online rozhovoru. Tiskový mluvčí reprezentace Zdeněk Zikmund uvedl, že tým se rozdělí na dvě skupiny, přičemž ta negativní nastoupí od soboty do zpřísněného módu izolace, tedy do tzv. bubliny.