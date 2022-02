Tým sprint? Hodně pálivý. A maratonská třicítka bude o přežití, říká Janatová

Náladu jim to ale nezkazilo.

Jen co přišly mezi píšící novináře, zaujaly je diktafony připravené na podnose, který držela jedna z čínských dobrovolnic.

„Jé, to je zajímavé, to je jako na obědě,“ spustily zvesela.

Tak jaký byl dnešní chod?

Janatová: Byl...

Hynčicová: Pálivý!

J: Bylo to těžké, hodně těžké. Ještě žádný závod mě tady nebolel jako dneska. Sáhly jsme si na dno.

Petra Hynčicová z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (5. února 2022)

Čím to dneska bylo tak těžké?

H: Ten kopec od stadionu je tady hrozně dlouhý a nezdá se to, ale pak i ten na stadion a rovinka na stadionu jsou dost těžké. Navíc se rozjelo hodně vysoké tempo.

J: Holky do toho opravdu šly.

H: Sníh je tady přemrzlý, takže to moc neodjíždí a člověk do toho musí jít naplno celou dobu. To taky bere síly.

Jinak ale byly podmínky snad nejlepší za celou olympiádu, ne?

H: Určitě pomohlo posunutí startu. Nebyla taková zima, za tmy by to bylo ještě horší. Ono se to nezdá, svítí sluníčko, ale každý sjezd člověka pořádně zchladí. Není to jednoduché.

J: Na stupně už radši ani nekoukáme.

Dalo se v dnešním závodu udělat víc?

H: Myslím, že jsme udělaly maximum. Možná to tak nevypadalo, ale naše rozjížďka byla těžší než ta první a troufám si říct, že jak skončily dvojice první, druhá, třetí a čtvrtá, tak to tak klidně může skončit i ve finále (neskončilo). Nemyslím, že bychom udělaly zásadní chybu, jely jsme, jak jsme mohly, a nechaly tam úplně všechno.

Myslíte, že byste ve druhém semifinále měly větší šanci na postup?

J: Těžko se to říká. Možná jsem mohla jet první kolo víc zadrženě, ale to nejde, když to soupeřky takhle rozjedou. Nechcete si nechat větší mezeru.

H: Člověk se snaží do poslední chvíle držet kontakt.

J: Kdyby to bylo skejtem, tak možná. Ale v klasice asi musíme být spokojené.

Jsou to tady pro vás nejtěžší tratě, na kterých jste kdy jely?

H: Stoprocentně!

J: Určitě.

H: Dokonce i Jirka Magál (bývalý běžec na lyžích) říkal v přenosu mužů, že si udělal statistiku posledních mistrovství světa a olympiád a zjistil, že to je nejtěžší trať - v převýšení i v nadmořské výšce a my to můžeme jenom potvrdit.

Jak se na takové trati pojede maratonská třicítka?

H: Bude to těžké. Ale když to porovnám se skiatlonem, tak tam budou rovinatější pasáže a bude se dát trochu vyjet. Bude trochu příjemnější trať než na kolečku 3,75 kilometru.

J: Ale ty nejlepší stejně ujedou, pojedou si vlastní závod a u nás se udělá skupinka, která pojede společně o umístění mezi dvacátým a třicátým místem. Před čtyřmi roky taky ujela Marit Björgenová o dvě minuty, tady to asi bude podobné v režii Johaugové.

A pro vás to bude boj o přežití?

J: Pro mě rozhodně. Navíc od sprintu do třicítky je docela velké rozpětí.