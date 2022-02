Dvaadvacet? Rozhodně nad očekávání, radovala se po maratonu Janatová

„Říkala jsem si, že když to dojedu, bude to pro mě úspěch. A dvaadvacet je rozhodně nad očekávání,“ řekla v cíli závodu volnou technikou novinářům spokojená Janatová, která zatím spíš více tíhne ke sprinterským tratím.

„Jela jsem minulý rok třicítku v Engadinu, možná někdy na Mísečkách s holkama, ale ve svěťáku už jinak ne. Takže moje premiéra na takovém profilu,“ podotkla.¨

Na náročném okruhu a v silném větru se postupně propracovala do skupiny jedoucí o 19. místo. „To bylo fakt skvělý,“ prohlásila. Dodalo jí to síly, navíc se mohla spolehnout na rychlé lyže.

„O dost lepší než holky, na tom jsem vydělávala celou dobu. I když se třeba snažily na nějakém přechodu, tak jsem si je vždycky sjela z kopce. Čekala jsem, jestli odpadnu, nakonec odpadávaly ony.“

V závěru měla na dosah první dvacítku. Ve finiši prohrála s Polkou Izabelou Marciszovou boj o 21. příčku. „Upřímně, já když jela v té skupině, tak jsem se smířila s tím, že budu třicátá. Pro mě pak každé místo byla taková odměna,“ pochvalovala si čtyřiadvacetiletá Janatová.

Závod se jel ve třináctistupňovém mrazu a opět v nepříjemném nárazovém větru. „Ale mně to vůbec nevadilo. Já jela ve skupině a hrálo mi to víc do karet, že mi neodjely,“ řekla klepající se Janatová. „Klepu se vždycky, možná to tak vypadá, ale mně zase taková zima není.“

Na své první olympiádě dojela v individuálních závodech 19. ve sprintu, 22. na třicítce a 34. v klasické desítce. „Myslím, že na moji první olympiádu je to slušný. A doufám, že za čtyři roky to tam ještě pošlu výš. Měla bych mít taková ta nejlepší léta výkonnosti,“ řekla.

Dál chce být univerzálkou a jezdit od sprintů po dlouhé tratě. „Věkem se vytrvalost zlepšuje. Mohla bych se zlepšit ve vytrvalosti, a když se zlepším v ní, tak bych se mohla zlepšit i ve sprintu, ve finiši budu mít víc sil. Rozhodně by to mohlo jít nahoru,“ věří Janatová.

Většina olympioniků se před pokračováním sezony dostane na pár dnů domů, Janatová si musí ještě měsíc počkat. Z Pekingu totiž letí rovnou do Helsinek. „Ve čtvrtek tam jedu ski show sprint na stadionu pro pozvané. Přehlídka jmen, je nás tam šestnáct, tak doufám, že nebudu do počtu,“ řekla. Pak ji čeká závěrečná šňůra závodů Světového poháru. „Doma budu až 24. března,“ dodala.