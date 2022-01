Julien si zlomil žebra, a tak Kanadu povede na olympiádě trenérský mladík

Ačkoliv by sám Julien do Číny odcestoval rád, dal na doporučení lékařů, že s daným zraněním by pro něj let byl dlouhý až příliš náročný a bolestivý. Kanaďané pobývali na tréninkovém kempu ve Švýcarsku, jenže zatímco hráči naberou směr Asie, hlavní kouč po rekonvalescenci pocestuje domů.

„Claude byl z možnosti trénovat Kanadu na olympiádě nadšený. Všichni jsme velice smutní, že mu to nakonec nebude kvůli zdraví umožněno,“ sdělil v oficiálním prohlášení reprezentační generální manažer Shane Doan. „Náladu má ale dobrou, snažíme se ho co nejvíce podporovat.“

Otázku, kým vítěze Stanley Cup z roku 2011 s Bostonem nahradit, si kanadské vedení zodpovědělo celkem rychle. Jeremy Colliton, který se k výběru jako asistent připojil v polovině ledna, rázem povýšil.

„Nahradit někoho s takovým životopisem, jaký má Claude, je velmi náročné. Nicméně možnost vést Kanadu je pro mě velkou ctí,“ prohlásil sedmatřicetiletý kouč.

Claude Julien vyhrál Stanley Cup s Bostonem, v Montrealu však neměl výsledky.

Jako asistenty bude mít k dispozici Tylera Dietricha a Nolana Baumgartnera, do tréninkových jednotek by se měl zapojovat i asistent generálního manažera Tom Renney.

Největší tíha zodpovědnosti nyní však leží právě na Collitonovi. Ten skončil svou hráčskou kariéru poměrně brzy, v osmadvaceti letech rychle uzavřel angažmá v roce 2013 ve švédské Moře poté, co se nedokázal plně dostat z bolestí po otřesu mozku.

Na začátku následujícího roku už přebíral Moru jako hlavní kouč. Adaptoval se rychle, přechod z ledu na střídačku zvládl bleskově, a tak dostal šanci i v zámoří. Nejprve se osvědčil v AHL, v Rockfordu se ale příliš nezdržel. Když se vedení Chicaga rozhodlo po dlouhých letech rozloučit s úspěšným Joelem Quenevillem, byl Colliton první volbou.

A tak ve třiatřiceti přebral Blackhawks a stal se nejmladším hlavním koučem, který v té době v NHL působil. Jenže na největší scéně až tak neoslnil, se stárnoucími hvězdami Chicaga se za tři ročníky podíval do vyřazovacích bojů jen jednou, navíc současnou sezonu zahájili trojnásobní šampioni z posledních dvanácti let tragicky.

Colliton se tak loučil, od listopadu je bez angažmá. Reprezentace je pro něj však novou výzvou. Znovu má šanci se ukázat. Znovu má šanci přesvědčit ostatní o svých schopnostech.

„Náš realizační tým má skvělé vztahy, funguje velmi provázaně, navíc i za krátký čas se toho od Juliena hodně naučil. Máme společný cíl, tím je zlatá medaile,“ řekl Colliton po svém povýšení.

Kanada vstoupí do olympijského turnaje v úterý 10. února proti Německu, o dva dny později ji v základní skupině A čekají Spojené státy americké a v neděli 13. února narazí na domácí Čínu.