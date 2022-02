Jislová v minus 17: V Koreji jsem kvůli mrazu i brečela. Tady pomáhá slunce

Pod umělým osvětlením, pod nímž se tady odehrají takřka všechny biatlonové závody, se vám jezdí hůře?

Spíš jen kvůli té zdejší zimě. Kdyby byla normálnější teplota, je mi úplně jedno, kdy startujeme.

Podle trenéra Rybáře se zdejší tratě profilově podobají areálu v Le Grand Bornand, kde jste si v prosinci zajela své zatím životní výsledky. Což je pro vás dobrá zpráva, ne?

Jo jo, je to tu takový motokros a pro mě i docela zábavný profil, než jaký mají třeba v Oberhofu s jejich dlouhými a těžkými stoupáními. Tady je zase pro změnu hodně pomalý sníh. Teď, kdy přimrzl, jezdí se v něm hůř.

Nikdo z týmu jste v minulosti ve zdejším areálu nebyl. Střelnice je i proto pro vás obtížněji čitelná?

Myslím, že sama o sobě těžká není, přijíždíte na ni z kopce. Trochu ji však zobtížňuje zdejší vítr a pak je otázkou, jak se kdo vypořádá s tou zimou a nakolik budete střílet s prokřehlými prsty. Je to určitá kombinace věcí, které vám mohou nadělat starosti.

Už jste zažila podobný velmi promrzlý úvod her před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, i tehdy teplota klesala až k minus 18, k hraniční mezi pro pořádání závodů.

Tehdy jsem kvůli mrazu jednou i brečela, byla mi totiž tak strašná zima, že jsem se už odmítala dotýkat hlavně. Ale v Koreji jsme chodili na tréninky jen večer, pořád potmě. Tady se snažíme co nejvíc trénovat i přes den na sluníčku, abychom se tolik nevytrápily ještě dřív, než přijdou první závody. Prostě jsme si to tu o něco líp zařídily.

Ovšem určitě se budete i do závodů přioblékat oproti normálu.

Jasně. Dneska už jsem si i zatejpovala obličej, místní sjezdy jsou v protivětru, od kterého mě pak bolí čelo i hlava. Proto nechci nic podcenit a snažím se připravit co nejlíp. Ačkoliv příliš moc si toho na sebe vzít nemůžete, protože potom se nedá pořádně hýbat. Musíme najít správný kompromis.

Při posledním Světovém poháru v Anterselvě jste byla hodně unavená. Pomohlo vám 11 dnů bez závodů?

Uvidíme. Teď je to obtížné říct, když jsme dlouho nezávodily.

Jak na vás zatím působí zvláštní čínská olympijská atmosféra?

Musím říct, že mě baví, když tu v olympijské vesnici potkáváme spoustu lidí, se kterými se jinak nesejdeme, včetně biatlonistů, protože i na svěťácích bydlíme v různých hotelích a nemíváme tam ani společnou velkou jídelnu.

Už víte, jestli na závody přece jen přijdou čínští diváci?

Nějací by tu snad být měli, ale nemají prý fandit nahlas, jen tleskat. Na tribuně je vidět, jak tam mají polepená některá místa, kam si diváci nesmí sedat, aby zůstávali v patřičných rozestupech od sebe.