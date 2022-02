Riiber měl negativní test na koronavirus, doufá v olympijskou šanci

Čtyřiadvacetiletý vítěz Světového poháru z minulých tří sezon cestoval do Pekingu jako velký favorit na vítězství v obou individuálních závodech, ale po příletu do Číny ještě před startem her byl pozitivně testován na covid-19 a od té doby je v izolaci.

„Sobotní test měl negativní. Poslední informace je taková, že musí být negativní dnes a zítra. Pokud to tak dopadne, dostane se zítra z izolace,“ řekl novinářům manažer norského týmu Ivar Stuan.

Čtyřnásobný mistr světa Riiber kvůli koronaviru zmeškal středeční závod se skokem na středním můstku. Druhý individuální závod s velkým můstkem je na programu v úterý a soutěže v severské kombinaci zakončí čtvrteční závod družstev.

„Těžko říct, zda bude startovat v jednotlivcích. Je to možné, ale ještě to nevíme. Musíme si promluvit s lékaři a také Jarlem,“ uvedl Stuan.