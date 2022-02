Měsíc a půl nevylezl z postele. Na olympiádě ale chci do desítky, říká Zabystřan

Jak na vás zatím Čína působí?

Organizačně je tady všechno v pohodě, žádný problém. Kolem sebe jsem zatím neměl moc čas se dívat, ale v dalších dnech se třeba podívám i na jiné sporty a třeba poznám i víc z Číny a okolí.

Co říkáte na to, že Číňané vlastně umělým sněhem zasněžili jen sportovní areály? Jinak nikde sníh není.

Je to neskutečné, protože i když jsem se díval z letadla, tak nikde nebyl žádný sníh a najednou na kopci je zasněžených asi 10 sjezdovek pro trénink a závody.

Každodenní testy vás zatím neobtěžují?

Tím, že na výtěr můžeme přijít kdykoliv přes den, tak to není tak strašné. Nijak mě to neomezuje v tom, že bych někde v určitou dobu musel být. A pro mě je výtěr z krku lepší než z nosu, takže vlastně žádný problém.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Už jste si vyzkoušel i olympijskou sjezdovku. Jaké z ní máte dojmy?

Je určitě zajímavá. Zatím se trochu trápím se sněhem a materiálem, ale v dalších dnech snad najdeme správné nastavení a bude to lepší. Sjezdovka ale určitě všechny překvapila, nemysleli jsme si, že tady budou tak dlouhé a náročné skoky. I pro diváky to bude zajímavé.

Dá se přirovnat k některému ze známých kopců?

Dneska byl s námi na tréninku i Tomáš Bank (trenér Ester Ledecké), dostal jsem od něj nějaké rady a ten místní kopec trochu přirovnával k Beaver Creeku v Americe nebo k Lake Louise v Kanadě. Já tam ještě nebyl, tak nemůžu říct.

Vy vlastně můžete být rád, že jste tady vzhledem k vašemu letnímu zranění, je to tak? Co přesně se vám stalo?

Při pádu z kola jsem si zlomil příčný výběžek obratle L3. Teď už jsou záda v pořádku, nelimitují mě, jen nemůžu dělat pár věcí na sílu, ale snažíme se to kompenzovat jinými cvičeními, abych byl v co nejlepší formě.

Jak dlouho jste se dával dohromady?

Okolo měsíce a půl jsem vůbec nevylezl z postele, dával jsem zádům úplný pohov. Postupně jsem se do toho vracel, získával fyzičku a po dvou a půl měsících jsem nedaleko Cortiny zase jel na lyžích. Jasně, chybí mi dva a půl měsíce tréninku, je to znát, ale snažím se i tak natrénovat, co jde a vymáčknout ze sebe co nejvíc. Ale je mi jasné, že hlavně v rychlostních disciplínách to není stoprocentní.

Ovlivní to nějak vaše olympijské plány? Které závody pojedete?

Možná vynechám právě ten počáteční sjezd (jede se 6. února) a dám si den volna, abych si ještě trochu odpočinul a soustředil se na super-G (jede se 8. února) a kombinaci (jede se 10. února).

Nebolí to? Vynechat královskou disciplínu alpského lyžování?

Kdybych měl víc času, asi bych sjezd jel, ale tady jdou všechny závody hrozně rychle za sebou. Pro mě je navíc důležitá kombinace, na kterou potřebuju být v co nejlepší kondici.

Abyste mohl zopakovat deváté místo z loňského mistrovství světa v Cortině?

Určitě to v hlavě mám, chtěl bych ho atakovat. Trochu nevýhoda pro mě je, že tady se kombinace pojede se sjezdem, a ne se super-G jako v Cortině, ale určitě bych chtěl i tak alespoň vyrovnat výsledek z loňského roku.