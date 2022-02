Smutný Zabystřan: Nechtěl jsem desáté místo, chtěl jsem medaili

Už loni na mistrovství světa v italské Cortině zaujal.

V náročné alpské kombinaci na zmrzlém podkladu tehdy v Itálii zabodoval devátým místem. Bylo to suverénně nejlepší umístění Jana Zabystřana na velké akci mezi dospělými.

A stejnou disciplínu měl na olympijských hrách v Pekingu rozjetou ještě na lepší výsledek.

Zabystřan totiž ve sjezdu, první části kombinace, zaostal za nejrychlejším Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem o necelou sekundu a půl.

Za mužem, který už v sezoně vyhrál tři sjezdy Světového poháru a který i v Pekingu patřil k největším favoritům, ale po chybách skončil ve sjezdu pátý.

Jan Zabystřan během úvodního sjezdu alpské kombinace na olympiádě v Pekingu.

Zabystřan předvedl velmi slušnou jízdu a navíc, český šikula porazil třeba i Alexise Pinturaulta – mistra obřího slalomu a stříbrného z kombinace z Pchjongčchangu.

„Jel fakt dobře,“ ocenil reprezentačního kolegu pro ČTK Kryštof Krýzl.

Přitom 24letý lyžař si obecně daleko víc věří ve slalomu, kde bývá o něco rychlejší.

„Proto jsem s tou ztrátou šel do slalomu s tím, že by z toho mohla být i medaile. Chtěl jsem předvést co nejlepší jízdu, ale moc jsem ji nepředvedl, tím se omlouvám divákům, kteří ráno vstávali,“ litoval.

Místo útoku na stupně vítězů totiž po pár metrech ještě v rovinatější části slalomu upadl v levotočivé brance a ocitl se na boku.

„Přišlo to během setiny. Jel jsem tak, abych měl medaili, protože po sjezdu to bylo rozjetý skvěle a slalom byl postavený mně skoro na míru. Tohle je moje častá chyba. Snažil jsem se prostě jet na plný plyn, ale nevyšlo to,“ smutnil.

Věděl, že před ním jsou dva dobří slalomáři a za ním také. Ale o zbytku startovního pole byl přesvědčený, že je dokáže porazit.

Jen musel jet na hraně rizika, což taky dělal, a nevyplatilo se.

„Strašně mě ta chyba mrzí, ale už s tím nic nenadělám. Přitom to nebylo nic těžkého, takový hodně rychlý slalom, což mám rád. I podložka mi docela seděla, bylo tam pár ploten ledu a na to jsem asi doplatit. V pár brankách se lyže chová trošku jinak, a když nestojím stoprocentně na té spodní, což jsem asi nestál, tak jsem byl za sekundu na zemi,“ popisoval.

Není to rozhodně poprvé, co slalom nedokončil.

Jan Zabystřan chvilku poté, co vypadl z kombinačního slalomu.

Občas mívá problémy s tím, jak se snaží jet co nejrychleji, že jednoduše uspíší oblouk. A to je v některých branách kritické.

„Tohle byla jedna z nich, ale bylo to skoro na rovině, doufal jsem, že by to mohlo vyjít. Nevyšlo,“ líčil.

Škoda je to o to větší, že mohl napsat vskutku hezký příběh.

V létě totiž kvůli zlomenému výběžku obratle měsíc a půl nevylezl z postele. Přišel o dva a půl měsíce tréninku a nevypadalo to, že by na olympiádě mohl zopakovat loňské deváté místo z kombinace na mistrovství světa.

Zvlášť, když soutěžní slalom jel naposledy skoro před rokem.

„A i tohle se mohlo projevit. Na startu jsem ale stál s úplně čistou hlavou. S tím, že chci předvést tréninkovou jízdu, jakou jsem tady párkrát jezdil. Ale byl to můj první slalomový závod v sezoně, což je taky něco jiného než trénink,“ řekl.

Zvlášť, když zvolil jízdu na hraně.

Nic jiného ani v úvahu nepřipadalo, Zabystřan šel do závodu s tím, že buď získá medaili - nebo jiný velmi slušný výsledek -, anebo nic.

„Nechtěl jsem desáté místo s velkým rozestupem. Chtěl jsem mít pořádný výsledek někde vepředu, bohužel to nevyšlo,“ dodal.

Na olympiádě ale ještě nekončí.

Pořád má před sebou ještě tři starty – nejprve nedělní obří slalom, poté i klasický slalom a týmovou soutěž.

„Zítra si dám oraz, zkusím to ze sebe setřepat a potom vzhůru do dalších závodů,“ těší se.