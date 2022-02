Smrt přítelkyně ji změnila. Teď slaví Wüstová rekord rekordů. A odchází

Peking (Od našeho zpravodaje) - Přepsala v Pekingu historické rekordy. Co na tom, že už v Pchjongčchangu 2018 oznamovala: „Tohle je má poslední olympiáda.“ Nakonec si rychlobruslařka Ireen Wüstová nemohla pomoci a zůstala. Podobně jako Martina Sáblíková totiž i pětatřicetiletá Nizozemka říká: „Když dojde na hry, je v tom cosi magického. Něco, co mě vždycky dostane. Co ve mně probouzí to nejlepší.“