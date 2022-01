Naděje na olympijský úspěch bez hráčů z NHL rostou. Kam se Češi v Číně řadí?

Ještě před pár dny živil naději, že se objeví v americké nominaci na olympiádu. „Je to příležitost, která se nemusí opakovat,“ vykládal pro MF DNES brněnský útočník Peter Mueller. „Nosím v sobě odkaz her 1980, kdy hráči z univerzit předvedli zázrak na ledě a porazili Sověty.“ On i celý hokejový svět si na slavnou událost vzpomene i v Pekingu.