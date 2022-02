Pešán: Když změny nevyjdou, jste za blbce. Je fajn, že se nám povedly

Po úvodní porážce s Dány se reprezentaci na olympiádě podařilo přetlačit Švýcary i Rusy. Na sobotním střetnutí se druhým jmenovaným celkem s výsledkem 6:5 po prodloužení viděl Pešán především plusy.

A když se objevila nějaká kaňka na výkonu, dokázal se na ni v rozhovoru s českými reportéry podívat i z kladné stránky.

„Bylo velmi důležité, že jsme využili přesilové hry, které byly klíčem k vítězství,“ zahájil hodnocení. „Odehráli jsme velmi slušný zápas, fantasticky ho zvládli naši obránci.“

V čem?

Kombinovali, vypořádali se s ruským forčekingem, dokázali vyvážet kotouče a byli nebezpeční na útočné modré čáře... Což byl největší rozdíl oproti zápasům minulým.

Trenéři nemají úplně rádi takové přestřelky. Jak se vám na mač dívalo ze střídačky?

Mně se ten hokej hrozně líbil. Oboustranně. Byl parádní pro oko diváka. Kdybych si mohl vybrat z výsledků 1:0 a 6:5 v prodloužení, dám přednost druhé variantě, protože hokej se hraje pro fanoušky.

Jak je důležitý druhý bod vydolovaný z prodloužení?

Strašně moc. Opravdu jsme si zasloužili zápas vyhrát. Proti silnému Rusku jsme našli cestu. Teď budeme chtít chvilinku odpočívat. A brzo se začneme připravovat na další zápas s pocitem, že jsme porazili dva silné soupeře.

Hráči sebekriticky říkali, že dobrý mančaft by si nenechal obrátit výsledek ze 4:2 na 4:5 během necelých pěti minut. Co vy na to?

Je to pravda. O to silnější ale může tým být, když se po takovém kolapsu vrátí do hry. Za mě by se to stávat nemělo, ale musíme taky respektovat sílu soupeře, který nás v těchto fázích přehrával.

Neznervóznil vás před play off nepřesvědčivý výkon brankáře Hrubce?

Některé góly se asi daly chytit. Na druhou stranu Šimon tak nebo tak opět našel cestu k výhře. Pro mě zůstává vítězným brankářem a jsem rád, že ho máme.

Brankář Šimon Hrubec se ohlíží po puku, kterým střelil gól Vladimir Tkačov. (12. února 2022)

Útočník Špaček přiletěl, viděl, skóroval. Co říct k jeho startu do turnaje?

Já jsem ho prosil, aby si odpoledne nebral prášky na spaní, že to může mít efekt i na večerní zápas. Evidentně mě poslechl... Někdy člověk udělá nějaké změny v sestavě, v přesilovkové pětce a vyjde to. Někdy je za blbce. Jsem hrozně rád, že se nám to dneska povedlo.

Mužstvo si sedá, správně reaguje na různé situace. Souhlasíte?

Vidím to úplně stejně. Nemáme vůbec potřebu tým nabudit nebo ho naopak krotit. Vypadá opravdu velmi dobře.

Cítil jste napětí, které na ledě jiskřilo?

Nechtěli jsme se nechat Rusy vyprovokovat. Hráli tvrdě. Věděli jsme, že střet s nimi bude bolet. Klobouk dolů, že jsme před nimi necukli a nenechali se vybláznit k nějakým odvetám. Za mě dobrá reakce klidné síly, což si myslím, že je dobrý předpoklad do dalších zápasů.

Všiml jste si, jak výbojný byl od začátku Voronkov, který dostal trest do konce utkání za faul na Sedláka?

On takhle ostře prostě hraje. Mladý, tvrdý, velký kluk. Myslím, že ho rozhodčí vyloučili správně, a my jsme jeho faul potrestali.

Proč tým slavil triumf u střídačky?

Po vítězství nám chybí tradiční pokřik v kabině. Než jsme se po výhře nad Švýcarskem všichni dostali do šatny, tak už byla půlka kluků na kolech a různě jinde. Hráči si spontánně řekli, že by si potřebovali zařvat, tak jsme sportovně počkali, až Rusové opustí led, aby to nevypadalo jako neuctivý akt. A zařvali jsme si na střídačce.