Crosby, McDavid a kdo další? Česko na OH nominuje přes sto hokejistů

Všechny účastnické země olympijských her musely do 10. září uvést trojici hráčů NHL, s nimiž reprezentace počítají do sestav. Česko není výjimkou, ale zatímco Kanada se Švédskem svá největší jména v posledních dnech zveřejnily, český svaz stále čeká.

„Jak z IIHF, tak z NHL nám na přímý dotaz včera (v úterý) odpověděli, že požadavek důvěrnosti v této chvíli trvá. Trochu se divím, protože není těžké jména dovodit a mají být určena především pro dosažitelnost při připravovaných „mediálních dnech“. Dohody nicméně ctíme a dokud neobdržíme souhlas, jména zveřejňovat nebudeme,“ říká pro iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Dá se očekávat, že ve zmíněné trojici bude některý z nejúspěšnějších Čechů: David Pastrňák, Jakub Voráček, Filip Hronek, Ondřej Palát, Tomáš Hertl, Petr Mrázek, Radko Gudas či mnozí další... Loni v NHL nastoupilo okolo třiceti krajanů včetně Davida Krejčího, jenž nyní hraje za Olomouc.

Ostatně ti všichni se téměř s jistotou objeví v širší nominaci. Tu má realizační tým pod vedením generálního manažera Petra Nedvěda a hlavního kouče Filipa Pešána odevzdat do půlky října.



A širší soupiska bude pořádně početná. „Půjde o nejširší možný seznam všech v úvahu připadajících hráčů, na kterém budou jména ze zámoří i z evropských soutěží, pokud by se situace s účastí NHL změnila. V našem případě půjde pravděpodobně o 120 až 140 jmen,“ dodává Zikmund.

NHL totiž sice souhlasila s účastí jejích hráčů v Pekingu a v rozpisu sezony pro OH udělala pauzu, ale podle Reného Fasela, začátkem září ještě prezidenta Mezinárodní hokejové federace, nebude riskovat, pokud se v Číně výrazně zhorší epidemická situace.

Český svaz neplánuje pořádat tiskovou konferenci kvůli zveřejnění širší nominace a zatím ani neví, zda bude moci celý seznam publikovat. Realizační tým reprezentace bude k dispozici až začátkem listopadu před turnajem Karjala.