Číňané mají v nominaci na OH i bývalé třinecké hokejisty Kanea a Wereka

Jedenáct nominovaných pochází z Kanady, čtyři ze Spojených států amerických a jeden z Ruska. Jsou mezi nimi i americký útočník Cory Kane a kanadský forvard Ethan Werek, kteří působili v české extralize v dresu Třince. V týmu je také syn americké legendy Chrise Cheliose Jake.

Jednatřicetiletý Kane hrál za Třinec v sezoně 2016/17 a připsal si ve 44 zápasech včetně play off 23 bodů za 13 branek 10 asistencí. Následně odešel do Kunlunu, kde působí doteď. O rok mladší Werek strávil v kádru Ocelářů také rok a loučil se v roce 2019 před odchodem do čínského klubu mistrovským titulem. V české extralize zaznamenal v 51 duelech včetně play off 32 bodů za 19 tref a 13 přihrávek.

Třicetiletý Jake Chelios se jako nedraftovaný hráč dočkal pěti utkání v NHL v sezoně 2018/19 v barvách Detroitu. Jeho otec Chris hrál v roce 2010 za Atlantu ještě ve věku 48 let a 71 dnů a je druhým nejstarším hráčem, který v NHL nastoupil po Gordiem Howeovi (52 let a 11 dnů). Na olympijských hrách startoval Chris Chelios čtyřikrát a má stříbro ze Salt Lake City 2002.

Gólman Jeremy Smith reprezentoval USA na mistrovství světa dvacítek v roce 2008. O rok dříve si jej ve druhém kole draftu NHL vybral Nashville. V nejlepší lize světa ale odchytal jen 10 utkání v sezoně 2016/17 za Colorado.

Kanadského beka Ryana Sproula si vybral v roce 2011 ve druhém kole Detroit, za Red Wings a New York Rangers dostal v NHL příležitost ve 44 duelech. Zkušenosti z nejlepší ligy světa mají Sproulovi krajané v útoku. Po Brandonu Yipovi sáhlo v roce 2004 na draftu až na 239. pozici Colorado a za Avalanche, Nashville a Phoenix sehrál 174 zápasů v základní části (29+27) a 16 utkání play off (3+3).

Cory Kane v dresu Třince.

Nedraftovaný útočník Spencer Foo v ročníku 2017/18 dostal příležitost ve čtyřech duelech za Calgary a vstřelil dvě branky. Jeho mladšího bratra sice v roce 2017 draftovalo v 5. kole Chicago, ale předloni se vydal z univerzitní ligy NCAA za sourozencem do Kunlunu.

Obránce Zacha Yuena, jenž se narodil ve Vancouveru, draftoval v roce 2011 ve 4. kole Winnipeg, ale hrál nejvýše v AHL jen tři zápasy za Toronto Marlies. Z Toronta pochází útočník Juncheng Yan. Dalšími kanadskými rodáky jsou brankář Paris O’Brien, obránci Jason Fram, Ty Schultz, který používá po čínské matce jméno Čeng En-laj, a útočníci Luke Lockhart a Tyler Wong.

Obránce Denis Osipov reprezentoval Rusko v roce 2005 na mistrovství světa osmnáctek a v roce 2016 získal v KHL s Magnitogorskem Gagarinův pohár. I americké občanství má také Peter Zhong, který v Číně používá jméno Wej Čung.

Rodilými Číňany jsou gólman Pcheng-fej Chan, obránci C’-meng Čchen, Žuej-nan Jen, Pcheng-fej Čang a útočníci Ce-sen Čang, Ťia-ning Kuo, Sü-tung Siang a Žu-ti Jing. Pcheng-fej Chan, Žuej-nan Jen, Ťia-ning Kuo a Sü-tung Siang působili v sezoně 2019/20 v české druhé lize v týmu China Golden Dragon, který v rámci rozvoje a přípravy na OH působil ve třetí nejvyšší soutěži a sídlil v Kladně.

Čína, která hraje ve skupině A divizi II mistrovství světa, se na olympiádě zařadí mezi soupeře o tři výkonnostní stupně výše. Mezinárodní hokejová federace její účast po pochybnostech o kvalitě týmu definitivně schválila až loni v prosinci.

Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 10. února ve 14:10 SEČ proti Spojeným státům americkým, o dva dny později změří síly s Německem a v neděli 13. února s Kanadou.