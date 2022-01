Patnáct hodin v letadle kvůli roli náhradníka. Neváhal jsem, říká Tomášek

Měl jste hned jasno?

Rozhodoval jsem se jen chvilku, nebylo to těžké. Olympiáda je jednou za čtyři roky, v současné době se navíc může stát cokoliv. KHL se přerušila, tím pádem šlo jen o to, jestli budu trénovat v Chabarovsku nebo se přidám ke klukům v Praze.

Takže jste si vůbec nemusel přebírat v hlavě? Opravdu jste neváhal?

Neváhal. Angažmá v Rusku mě naučilo věci přijímat, jak jsou, a ničím dalším se moc nezaobírat. V téhle situaci mi nové zkušenosti hodně pomohly, celé jsem si to poskládal rychle. Snažím se svou roli vnímat pozitivně.

S hlavní částí výpravy odletí i sedm hokejistů Společně s hlavní částí české olympijské výpravy by ve čtvrtek večer měli odcestovat obránci Ronald Knot, Lukáš Klok, Jakub Jeřábek, David Sklenička a Libor Šulák a útočníci Tomáš Hyka s Radanem Lencem. Z realizačního týmu je vedle trenéra Filipa Pešána doplní i kustod Petr Šulan, fyzioterapeut Radovan Sakaláš a kondiční trenér Dominik Kodras. Zbytek mužstva by je měl následovat v dalších dnech, nejpozději do druhého února. „I nadále platí, že se každodenně testujeme, a jakmile bude někdo moct a bude volný let, tak bychom ho teoreticky poslali do Pekingu,“ uvedl manažer reprezentace Jan Černý. V Praze tak zatím zůstává šestice hráčů - brankáři Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák, obránce Vojtěch Mozík a útočníci Lukáš Sedlák a David Tomášek. Michael Špaček, který se připojil ve čtvrtek, zatím čeká v izolaci na výsledky testu.

Kdo s vámi celou situaci řešil?

Krátce po oznámení první nominace mi volal Petr Nedvěd a řekl mi, že jsem v užším okruhu náhradníků. Byl jsem rád, že se ozval. Jedinou komplikací bylo cestování. Přece jen šlo o patnáct hodin v letadle, navíc jsem se musel srovnat s devítihodinovým časovým posunem.

Nebyla ve hře možnost, že byste zůstal v Chabarovsku a připojil se k týmu až v Číně?

Řešili jsme to. Byla to asi nejlepší varianta, měl bych to výrazně blíž. Navíc po přerušení KHL jsme mohli v klubu normálně trénovat. Ale celé to padlo, protože se zrušily lety do Číny. Bylo by strašně složité se tam dostat. Tak jsem si řekl, že si prostě udělám jednu delší cestu do Prahy.

Krátce po příletu vás ale potkala nepříjemnost, že?

Ano, hned první den mi vyšel pozitivní test na covid. Ve výsledku to ale považuji za nejlepší možnou variantu, aspoň jsem si tím prošel hned na začátku.

Už víte, jaký bude v Číně váš program?

Podle posledních zpráv bychom měli normálně trénovat s týmem, což je fajn. Aspoň budeme s ostatními v kontaktu, budeme vědět, jaký systém po nás trenéři chtějí. Zápasy půjdou rychle po sobě, takže se může hodit, že nás na tréninku bude víc.

Budete se s ostatními náhradníky připravovat i nějak zvlášť?

Určitě se o tom pobavíme s trenéry a s Dominikem Kodrasem (kondiční trenér). Zatím nevíme, jestli bude možnost chodit samostatně na led. Ale podle mě bychom k tomu měli přistupovat tak, jako bychom se normálně chystali na zápas.

S Janem Ščotkou a Matějem Blümelem už jste nějak v kontaktu?

Honza mi psal. Když jsme spolu hráli v Pardubicích, asi nás nenapadlo, že se někdy sejdeme na olympiádě v Číně. Dělali jsme si z toho legraci. Budeme bydlet stranou od ostatních kluků. Zatím nevíme, jaká opatření pro nás budou platit. Kdybychom mohli jenom trénovat a nic dalšího, bylo by to trochu na hlavu.

Role náhradníka, který na velké akci čeká na šanci, vám není cizí. Něco podobného jste zažil na mistrovství světa v roce 2019.

Přesně tak. Byl jsem s týmem v Bratislavě, ale trenéři mě nezapsali na soupisku. Čekalo se na hráče z NHL, nakonec v průběhu základní skupiny přijel Milan Gulaš, což pro mě byla konečná. Trochu to zamrzelo, protože jsem s reprezentací absolvoval celý tréninkový kemp, navíc jsem přišel o část přípravy na další sezonu.

A když se do akce nedostanete ani teď, bude vás to také mrzet?

Tentokrát je situace jiná. Jelikož nemáme klubové povinnosti, tak nic nezmeškám. S variantou, že budu jen čekat, trénovat a lehce nasávat atmosféru, jsem stoprocentně smířený. I tak to pro mě bude silný zážitek.