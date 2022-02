Manažer Nedvěd: Bude se řešit i moje budoucnost, nemám s tím problém

I proto to chvílemi v pekingské mixzóně při povídání se zklamanými členy reprezentace vypadalo jako na setkání výrobců kvalitních moravských vín.

„Už nejsme velmoc, nalijme si čistého vína,“ smutnil po úterním krachu brankář Šimon Hrubec.

„Nevím, jestli není na čas si nalít trochu vína, že už je pro nás obrovský úspěch bojovat o medaili,“ reprezentační trenér Filip Pešán.

Jako poslední za českými žurnalisty dorazil ten, který olympijský výběr sestavil a který za něj od loňského léta nese hlavní zodpovědnost.

A také Nedvěd vybídl přítomné osazenstvo k nelahodné degustaci: „Pojďme si nalít čistého vína. Budete se mnou souhlasit, že ke špičce už delší dobu nepatříme.“

Zisk medaile byl tedy v Číně nad možnosti českého týmu?

Není náhoda, že jsme tak dlouho bez ní. Můžeme se bavit o nějakém štěstíčku možná jedno dvě mistrovství světa, ale ne deset let. Mezi velmoci už nepatříme. Medaile ale dokážou vozit Němci nebo Švýcaři, my se to zase musíme naučit.

Proč se to nedaří?

Nezvládáme důležité zápasy. Odehráli jsme dva vynikající zápasy ve skupině, ale dnes byl soupeř lepší. Je to o gólech, při nich nás soupeř vyučil v efektivitě. Na takovém turnaji bruslíte na tenkém ledě.

Vážně se nepokusíte rozebrat, proč to tak je?

Hrozně rád bych to věděl. Rozebíráme to zleva, zprava. Přijde den D a přijde neúspěch, už je to pravidlem.

Mohou vleklé neúspěchy tížit podvědomí reprezentantů?

Je to možné, dnes to bylo cítit. Předchozí zápasy jsme byli uvolněnější. Proti Švýcarsku mi přišlo, že ne všichni, ale část hráčů byla svázaná. Je to velký tlak nejen na trenéry, ale i na hráče. Tohle se nám dlouhodobě nedaří.

Jak vám je, že jste dovedli reprezentaci k nejhoršímu umístění v olympijské historii?

Samozřejmě to vnímáme. Je to pro nás možná kruté. Obrovské zklamání.

Zůstane Pešán? Jasno bude příští týden, řekl Král Neúspěch na olympijských hrách v Pekingu a pozice kouče Filipa Pešána se bude řešit příští týden na výkonném výboru Českého svazu ledního hokeje. Oznámil to prezident svazu Tomáš Král.

Je to pro manažera určitá bezmoc, že do rozehraného turnaje nemůže už zasáhnout?

Před turnajem to lze, během něj vše s trenéry rozebírám, ale pak na střídačce nejsem. Tím neříkám, že za to nenesu odpovědnost, ale to je to nejtěžší. Sledovat to z tribuny. To je role, kterou mám, s tím nic neudělám.

Nenapadlo vás, že byste realizační tým na střídačce rozšířil?

Jediná šance byla, kdyby nemohl přiletět Jarda Špaček (Pešánova asistenta zdržel v Česku pozitivní test na covid). Eventuálně to připadalo v úvahu. Já to tak necítil a nemyslím si, že by to bylo správně.

Setrvá na ní po olympijském krachu trenér Filip Pešán?

Je deset minut po zápase. Až se vrátíme domů, uděláme si výstup z celého turnaje, i tahle otázka padne.

Jeho odvolání se rozebíralo před olympiádou. Nebyla zpětně chyba, že Pešán národní tým v Číně vedl?

Neudělal bych to jinak. Já Filipovi věřil. A nejen jemu, není tam sám. Je tam Martin Strana, Petr Nedvěd, Zdeněk Orct. Věřil jsem jim a z mého pohledu nebyl důvod pochybovat, i když 0:6 (nula výher, šest porážek) před turnajem… Ale pojďme si znovu nalít čistého vína, tady porovnáváme úplně jiný turnaj.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Česko - Švýcarsko. Na snímku smutný a poražený tým Česka. (15. února 2022)

Povídejte.

Zápasy Euro Hockey Tour jsou důležité pro mladé hráče a sponzory. lidi, kteří se na to nabalují. Náš hokej potřebuje něco pozitivního. Já jsem to vnímal negativně, po Channel One Cupu jsem to vnímal jako vztyčený prst. Na olympiádě jsme poprvé v historii prohráli i s Dány, ale kluci se pak semkli. Trenéři nepanikařili a drželi jsme se toho, čeho jsme chtěli. Odehráli jsme vynikající dva zápasy, ale realita je, že to vám nevyhraje turnaj. Atmosféra v týmu byla ale vynikající, viděli jsme světlo na konci tunelu. Tohle je zase studená sprcha.

Vzalo vám to energii do další práce?

Potřebujeme úspěch. Hrozně bych si to přál i pro kluky. Zasloužili by si to stejně jako fanoušci. Zlatá generace je pryč, ale určitě na tom nejsme tak špatně, abychom byli takhle dlouho bez medaile. O to víc to je frustrující. Tím spíš, že jsme si zažili zlatá léta. Očekávání jsou hodně vysoko a do určité míry je to správné. Mě to spíš motivuje o to víc toho úspěchu dosáhnout. Chuť mám, nějaký výstup si ale musíme udělat a uvidíme, co to bude.

Veřejnost možná dumá, kdo je vlastně zodpovědný za národní tým? Trenér Filip Pešán, nebo generální manažer Petr Nedvěd?

My oba. Za sestavu jsem zodpovědný já. A my všichni jsme zodpovědní za výsledek. Nevidím rozdíl, jestli nesu větší zodpovědnost já, nebo Filip.

Znamená to, že se bude rozebírat i vaše budoucnost u reprezentace?

Absolutně s tím nemám problém. Určitě. I to se bude řešit, protože nemůžeme takhle jezdit do nekonečna beze změn.