Porušujete lidská práva, zlobí se kouč Finů. Anttila musí zůstat v karanténě

Lékařka finského olympijského týmu Maarit Valtonenová uvedla, že Anttila měl pozitivní test na covid-19 před více než dvěma týdny a před odletem do Pekingu měl už několik negativních výsledků. Po příletu do Číny byl ale mistr světa z roku 2019 opět testován s pozitivním výsledkem a musel do karanténního hotelu.

„Marko byl s námi zhruba týden, než jsme sem letěli, a měl negativní testy. Byl s hráči a trenéry a nikoho nenakazil. Víme, že je plně zdráv a připraven hrát. Máme pocit, že Čína z nějakého důvodu nechce respektovat jeho lidská práva, což není skvělá situace,“ řekl novinářům finský kouč Jalonen.

Podle Valtonenové je zcela jasné, že útočník Jokeritu Helsinky není infekční. „Z lékařského hlediska víme, že takový člověk už nepředstavuje riziko. Tohle rozhodnutí o izolaci není založeno na medicíně či vědě, je to spíš kulturní a politická záležitost,“ řekla lékařka.

Finsko vstoupí do turnaje ve čtvrtek zápasem proti Slovensku. Anttilu dostanou z izolace pouze dva negativní PCR testy s odstupem 24 hodin. „Je to profesionální sportovec a rád by se účastnil tréninků a zápasů. Navíc nedostává moc dobré jídlo a je to velký chlap. Měl by mít více energie a lepší jídlo. Navíc je pro něj špatné psychicky, že neví, co se děje a co s ním bude dál,“ řekl kouč Jalonen.