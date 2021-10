Co se tam děje, je hrozné. Američtí krasobruslaři či Klaebo kritizují hry v Pekingu

Zúčastnil se trojích olympijských her. Žádnou medaili z nich nemá, přesto jde v krasobruslařském světě o známé jméno. Vždyť Bates je dvojnásobným medailistou z mistrovství světa a dvojnásobným americkým šampionem.

Kromě výkonů na ledě je známý i svou upřímností.

Nebojí se mluvit i o složitých tématech.

A proto když minulý týden na tiskové konferenci amerického týmu novináři položili otázku, jestli se chce někdo vyjádřit k otázce lidských práv, kvůli kterým jsou hry v Pekingu považovány za kontroverzní, nerozmýšlel se. Vzal si do ruky mikrofon a spustil.

„Pokud budu mluvit za sportovce, porušování lidských práv je hrozné,“ řekl Bates. „Má odpověď může být aplikovatelná na lidská práva obecně, ale když se konkrétně ptáte na to, co se odehrává v Číně ve spojitosti s muslimy, je to nechutné.“

Narážel tím na kritiku lidskoprávních organizací, které upozorňují na tvrdý postup čínského režimu vůči Tibeťanům, Ujgurům a dalším, především muslimským menšinám.

Čína obvinění odmítá s tím, že se menšiny snaží pouze začlenit do společnosti.

„Nemám problém mluvit za sportovce a říct, že to, se tam děje, je špatné,“ trvá na svém Bates, jehož citoval web NBC Sports. „Všichni jsme lidské bytosti a když si to čtete nebo slyšíte, absolutně s tím nesouhlasíme.“

A není sám.

Američana podpořila i jeho taneční partnerka Madison Chocková, z otcovy strany čínského původu. Zároveň však dodala, že by se nemělo generalizovat.

„Ty problémy nereprezentují celou zemi. Žije tam spousta dobrých lidí,“ líčila. „I když se tam dějí špatné věci, neznamená to, že je všichni podporují nebo věří, že jsou správné.“

Kritika budoucích her je všudypřítomná.

Při příležitosti nedávného zapálení olympijské pochodně nejprve čtyři aktivisté vyvěsili před ceremoniálem transparent s nápisem „Svobodný Hongkong“. Přímo do Olympie pak pronikli další tři lidé ze skupiny Free Tibet s tibetskými vlajkami a transparentem „Ne genocidním hrám“.

Další demonstranti se v následujících dnech shromáždili i před olympijským muzeem v Lausanne a rovněž požadovali bojkot.

„Kdybych vystoupil na podobné tiskové konferenci v Číně, já - jako Ujgur - bych skončil v táboře, kde by mě sexuálně zneužívali a mučili,“ tvrdil Zumretaj Arkin, zástupce sdružení bojující za práva Ujgurů. „Olympijské hry bude pořádat země, která aktivně provádí genocidu.“

O složité situaci mluví i někteří další sportovci. Byť ti jsou ve svých prohlášeních umírněnější a o bojkotu nemluví.

Johannes Klaebo

Mezi ně patří například i Johannes Klaebo, norský běžecký fenomén a trojnásobný zlatý medailista z her v Pchjongčchangu. „To, co se děje v Číně, je neakceptovatelné,“ citoval ho server insidethegames.biz.

A přidávají se i další.

„Souhlasím s Evanem,“ podpořil krajana třeba Nathan Chen, trojnásobný krasobruslařský mistr světa. „Aby se něco změnilo, je zapotřebí větší síla, než jsou olympijské hry. Ale fakt, že lidé o těchto problémech mluví a olympijské hry je vynáší na světlo, je krok dobrým směrem.“