Já se vrátím! Samková chodí bez berlí, její kouč se cítí v Pekingu jako v lágru

„Nevidím to jako fatální a konečné zranění, protože už jsem jich zažila dost a vždycky jsem se dokázala vrátit. Udělám pro to maximum. Žádný sportovec by nechtěl zakončovat kariéru zraněním,“ řekla Samková v on-line rozhovoru s médii.

„Svůj“ snowboardcrossový závod se chystá spolu s Jakubem Flejšarem alespoň komentovat. Nebude jí to líto? „Nemá cenu se v tom babrat, byla bych tam ráda, ale nesnažím se v tom pitvat a říkat si, co by kdyby. To je zbytečný.“

Kouč Jelínek v čínské izolaci

Dobře přitom ví, že měla formu na zlato, jak potvrdil i Samkové trenér Marek Jelínek. „Na začátku sezony Evka jezdila nejlíp v životě a zažívala největší uspokojení se svým výkonem. Doufám, že na to navážeme a ještě něco ukážeme,“ vzkázal z Pekingu kouč, který byl po jejím boku při všech úspěších.

Nyní ale prožívá krušné období. Přímo v dějišti her se mu při tréninku zranil Jan Kubičík a on sám jezdí v Číně na tréninky z izolace. Jak to? Byl vyhodnocen jako blízký kontakt člověka s pozitivním testem na koronavirus. „Seděl jsem od něj v letadle přes uličku,“ popsal Jelínek.

„Představa, jak si užít olympijské hry, vypadá jinak. Jsem spíš v lágru. Dvanáctkrát jsem byl testován a jsem pořád negativní. Na pokoji mám jenom postel, ale nemám židli ani televizi. Nic. Nosí mi jídlo, ale je takový... zajímavý,“ doplnil s ironií v hlase Jelínek.

Zlomené kotníky? Kdepak

Možná si pamatujete chvíli, kdy tato zpráva obletěla český sportovní svět: Eva Samková si zlomila oba kotníky. Psal se 11. prosinec a Samková se zranila při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro.

Původně se mluvilo o zlomeninách kotníků. „Kdepak, nejde o kotníky. Na pravé noze to trochu zasahuje do kloubu, ale není to až tak blbá zlomenina. Je to komplikované, ale naštěstí to je nad kloubem, což může nasvědčovat tomu, že třeba návrat pak bude lepší,“ doufá osmadvacetiletá závodnice.

Po operaci v Rakousku má tři šrouby v levé noze a další tři a destičku v pravé. Vyndání by mělo proběhnout nejspíš v červenci. Nyní už týden chodí bez berlí, denně jezdí na fyzioterapii a elektro léčbu.

„Myslím, že to probíhá docela dobře. Moc ještě neujdu, ale zlepší náladu, když můžu chodit jako člověk. Nebolí to. Po operaci ještě nohy úplně nefungujou, i když je to sešroubované a srostlé. Musím obnovit cit a naučit nohy zase správně chodit,“ má jasno trojnásobná vítězka Světového poháru.

Zažívá hodně netradiční zimu. Po dlouhé době je doma namísto toho, aby objížděla závody. Navštívila tedy spolu s přítelem hercem Markem Adamczikem olympijský festival v Brně a zvládla i projížďku na svém poníkovi Pepinovi. „Vzala jsem si jezdeckou dečku a jela jsem bez třmenů, ani bych do nich nohy nedala. Pepin je hodnej a nemusela jsem se bát. Ségra tam byla a pomohla mi nasednout a sesednout,“ popsala.

Jméno Eva Samková se v Pekingu přeci jen objeví. Figuruje totiž na listině kandidátů do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Dva nové členy vyberou olympionici a Samková proto psala kolegům snowboardcrossařům o svých plánech a slyšela od nich podporu.

„Chci být hlasem menších sportů. Vím, jak je pro ně těžký na vyšší úrovni MOV či FIS prosadit nějaké změny. A druhá věc je ekologie a zodpovědný přístup k pořádání akcí, tam vidím určitě prostor ke zlepšení.“

Sama by se jednou ráda věnovala trenéřině a výchově svých nástupců. Ostatně, studuje na FTVS v Praze. Nejdřív chce však opentlit už tak náramnou kariéru dalšími úspěchy. Třeba za čtyři roky na olympiádě v Itálii.