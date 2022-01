Rozhodnuto, Samková kvůli zlomeným kotníkům na olympiádě nebude

I přes zlomeninu kotníků, kterou si přivodila v polovině prosince, věřila, že se dá brzy do pořádku. Že bude moci odletět na olympijské hry do Pekingu. To se však české snowboardcrossařce Evě Samkové nevyplnilo a na startu sportovního svátku se nepředstaví.