Samková a olympiáda? Záleží na typu zlomeniny, říká renomovaný ortoped

„Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách. Odvezli ji do špitálu, tak doufejme, že to bude co nejlepší,“ řekl v tu chvíli Kubičík Radiožurnálu Sport.

Jenže diagnóza byla naopak velmi tvrdá: dvě zlomeniny v kotnících. „Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Doufejme, že bude v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane především mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná,“ uvedl trenér Marek Jelínek v nahrávce pro média.

Samková v Rakousku u specialistů okamžitě podstoupila operaci, nyní ji čeká rekonvalescence. Tak či tak je to pro ni velká sportovní tragédie. Při vší úctě k dalším českým medailovým nadějím, byla spolu s Ester Ledeckou (na snowboardu) naprosto jasně největší českou nadějí v boji o cenný kov v Pekingu. K nim se dále řadí například biatlonistka Markéta Davidová či rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Samková miluje velké závody. Miluje, když o něco jde. Pak ze sebe dokáže vyždímat maximum. Proto se hned při své premiéře na olympiádě v Soči stala královnou her. Proto o čtyři roky později získala i bronz. Proto je mistryní světa, vítězkou Světového poháru, jednou z nejlepších snowboardkrosařek historie.

Jenže teď nejspíš bude v Pekingu chybět. Jak dlouhá může být její rekonvalescence? Těžko říct. „Hodně záleží na tom, jak závažná ta zlomenina je,“ říká přední český ortoped MUDr. Josef Liška z nemocnice Na Františku. „Zatím je to trochu hádání z křišťálové koule, ale podle toho, co zatím víme, by mělo jít spíše o nějaké luxační nebo torzní zlomeniny, které postihují hlezenní kloub – spojení mezi holenní a lýtkovou kostí.“

Záleží taky na tom, jestli si Samková zároveň potrhala vazy, případně jestli utrpěla i nějaké další menší zlomeniny. V úvahu připadá též zlomenina pylonu, což je ta nejhorší varianta, jelikož jde o nosnou část kosti a vyžaduje poctivé prohojení. „Když se pylon nezlomí, zvládne noha vertikální zatížení docela brzy – v řádu několika týdnů. Ale když se pylon zlomí, vertikální zatížení vadí dlouho,“ říká Liška. „Spravitelné je však všechno.“

Variant se tedy nabízí hned několik. Pokud by nešlo o tak závažnou zlomeninu, podle Lišky se obě nohy do rozumné formy mohou dostat v rozmezí čtyř až šesti týdnů, kdy by se to v určité fixaci dalo zvládat.

„Nejjednodušší zlomeniny se nechávají tak šest týdnů v sádře, než se začnou rozhýbávat a za dva měsíce lidi chodí. Horší varianty jsou zafixovány i dvanáct týdnů. Ale to je doba pro běžné smrtelníky,“ říká Liška.

Samková pochopitelně bude mít k dispozici různá magnetická pole, která hojení urychlí. Bude mít ty nejlepší možnosti, které jsou na světě k dispozici, jistě i profesora Koláře, který regeneraci urychlí. Možná až o třetinu času.

Olympijský závod je však na programu už 9. února, tedy za necelé dva měsíce. „A to jsem tedy dost skeptik, i když bych jí to moc přál,“ dodává Liška.

Její případný start v Pekingu by byl svým způsobem zázrak.