Lidi na mě budou vždy hledět jako na dvouhlavé tele, říká Ledecká

Co jí vadí na olympiádě? Čím je výjimečný její tým? A s kým by chtěla tančit ve StarDance? Nejen to prozradila v rozhovoru pro iDNES Premium.

V čem se liší Ester Ledecká před olympiádou v Pchjongčchangu od Ester Ledecké před olympiádou v Pekingu?

Jsem pořád stejná Esterka. Jen okolí mě vnímá jinak a chová se ke mně jinak. Je legrační to pozorovat. Ale já se nezměnila ani trochu. Dělám dál, co mě baví, měřím i vážím pořád stejně, jen vlasy mi vyrostly, protože jsem si je už dlouho neostříhala.