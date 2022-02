Ledecká bilancuje: Je dobré, že veřejnost ode mě očekává medaile i na lyžích

„Jsem ráda, že jsem ten kopec ve druhém kole byla schopná sjet dolů,“ hodnotila Ledecká kombinační slalom, který jí zajistil ve vymírající disciplíně pro univerzálky čtvrté místo. Nastoupila do něho totiž zraněná z tréninkové jízdy. Co přesně se jí stalo, stále není jasné.

Jak se cítí teď? „Řekla bych, že to je lepší než včera. A bude to krůček po krůčku lepší,“ doufá šestadvacetiletá Češka.

„Upřímně bych byla radši, kdybychom se bavili o nějakých optimističtějších věcech, než je moje zranění. Myslím, že olympiáda byla skvělá a končit tím, že se budeme bavit o zranění, mi přijde smutné,“ řekla jasně.

Bavme se tedy s olympijskou šampionkou o veselejších věcech... O všem tom olympijském, o všem, co drželo český národ čtrnáct dní v napětí.

Když se řekne olympiáda v Pekingu, na co budete nejraději vzpomínat?Nejvíc asi na ty kopce, snowboardový i lyžařský. Je neskutečné, co tu postavili za středisko, jak se s tím Číňani poprali. Jsem moc ráda, že jsem po těch kopcích mohla jezdit.

Jste znovu olympijská vítězka, ze sportovního hlediska musíte být tedy spokojená... Je to tak?

Jsem hrozně spokojená. Jsem moc vděčná, že jsem tady mohla být. A že jsme vybojovali zlatou medaili, čtvrté a páté místo? To je pro mě úžasné. Je dobré, že jsme se posunuli tak daleko, že fanouškovská veřejnost očekává, že bych mohla bojovat o medaile i na lyžích. Už to není tak, že by to bylo obrovské překvapení jako v Pchjongčchangu.

Pojďme zhodnotit každý závod. Jeden po druhém. Začněme tím prvním, zlatým snowboardovým.

Ten se docela povedl. Předvedla jsem, co jsem natrénovala. Neřekla bych, že to bylo dokonalý. Byla tam spousta chyb, na kterých budu muset pracovat, ale bylo to dost dobrý.“

Super-G?

Taky dobrý. Na to, že jsem měla dvojku (startovní číslo) a neměla tolik informací o trati. Vzhledem k tomu, že jsem měla dva dny na to, abych se přehodila (ze snowboardu), to byla dost slušná jízda. Hrozně mě to bavilo.

Trenér Ondřej Bank: „Na slalom jsme ji nepřipravovali vůbec, protože hlavní cíl bylo super-G a sjezd. Po Novém roce jsme měli dva dny slalomu, to bylo všechno.“

Sjezd?

Na některé pasáže jsem pyšná, jiné budu muset doladit, ale jsem ráda, že budeme mít co dělat, že to nebude taková nuda, že máme furt co trénovat.

A vaše olympijská premiéra v kombinaci?

Ten slalom budu muset ještě trochu doladit.

Jaké máte nejbližší závodní plány?

Chci startovat v Crans Montaně (příští víkend). Uvidíme, jak se to vyvine. Pak se budu rozhodovat, jestli pojedu do Lenzerheide, nebo na snowboardový závod do Rogly, které se kryjou. Pak se uvidí. Jsou tam dva slalomové závody na snowboardu, které se možná ani nekryjou, pak je finále svěťáku v Courchevelu, kam se moc těším.

A co vzdálenější plány? Například Cortina 2026...

Mám čtyři roky na to, abych si to tam ozkoušela a snad se postupně zlepšovala. Já se na to hrozně těším. Samozřejmě, je to strašně daleko. Zatím si to nedovedu představit, jak je to daleko. Je tam moc hezký kopec. Mám tam zatím docela dobrou bilanci na snowboardu, na lyžích už to taky vylepšuju (na prkně v Cortině pětkrát vyhrála závod Světového poháru, na lyžích tam byla letos ve sjezdu třetí).